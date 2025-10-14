Se tiró los pasos prohibidos en un parque de Godoy Cruz y su video se volvió viral

Unos jóvenes mendocinos fueron al Festival del Lomo cuando se encontraron con la particular escena y el video se convirtió en un viral de TikTok.

A veces no hace falta un gran lugar para pasar un buen rato entre amigos, sino algo de creatividad. Un grupo de jóvenes decidió ir al festival del lomo en Godoy Cruz y mientras la música sonaba un sujeto se terminó robando el protagonismo con sus pasos prohibidos en el medio del parque.

La Provincia de Mendoza, sin lugar a duda, ofrece algunos de los mejores paisajes del país. Desde las zonas de alta montaña, pasando por la gran cantidad de viñedos y llegando a los distintos parques y espacios verdes.

En esta ocasión, la Municipalidad de Godoy Cruz había organizado la segunda edición del Festival del Lomo en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona que reunió a miles de mendocinos y turistas. Sin embargo, en las últimas horas, un video de TikTok llamó la atención.

Unos jóvenes se encontraban comiendo y disfrutando del espectáculo cuando grabaron a un joven bailando sin importarle nada.

Con los parlantes a todo volumen, el hombre comenzó a tirar algunos pasos en la calle y muchos usuarios de las redes sociales lo catalogaron como “los verdaderos prohibidos”.

El video compartido por gastonsilva03 en Tiktok se volvió viral. Muchos usuarios no se quisieron perder el momento y destacaron el buen ritmo que tenía el sujeto.

Festival del Lomo en Godoy Cruz: se vendieron más de 15.000 sándwiches y dejó un impacto económico de $214 millones

El Festival del Lomo 2025 volvió a convocar a miles de mendocinos en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona de Godoy Cruz. En su segunda edición, el clásico gastronómico superó todas las expectativas y dejó cifras récord, con una recaudación total estimada en 214 millones de pesos.

Según los datos oficiales de la organización, se vendieron 15.155 lomos a un valor promedio de $8.000, lo que generó ingresos directos por más de $121 millones. A eso se suman las ventas de bebidas, papas fritas y cervezas artesanales, que completaron el balance final del evento.

El intendente Diego Costarelli destacó la importancia de este tipo de encuentros para la economía local: “El Festival del Lomo refleja el esfuerzo, la pasión y la identidad de los emprendedores mendocinos. Desde el Municipio apostamos a seguir generando espacios que impulsen la producción local y reúnan a las familias en torno a nuestra cultura gastronómica”, afirmó.

Además de la venta de alimentos, el evento generó 265 puestos de trabajo entre empleados directos e indirectos. En los 45 stands distribuidos en el predio trabajaron 189 personas, entre lomiteros, cerveceros y feriantes, mientras que otras 76 se desempeñaron en empresas proveedoras encargadas de la materia prima, la logística y la seguridad.