Se jubiló después de décadas como chofer y su última vuelta en colectivo emocionó a todos

Después de años al volante de la línea 500, un chofer mendocino tuvo una despedida muy especial. Su familia lo sorprendió durante el recorrido y los pasajeros fueron testigos de un momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Después de décadas de trabajo como chofer de colectivos, llegó el momento que había esperado durante años: su última jornada laboral antes de la jubilación. Pero su familia quiso que esa despedida fuera mucho más que un día más de trabajo y preparó una sorpresa que terminó convirtiendo su último recorrido por las calles de Mendoza en una verdadera celebración que lo emocionó hasta las lágrimas.

El protagonista es un chofer mendocino de Guaymallén, quien realizó su última vuelta al volante de un colectivo del grupo 500. Lo que no sabía era que, durante el recorrido, sus familiares iban a acompañarlo de una manera muy particular.

La última vuelta: una despedida que quedó para el recuerdo

El chofer llegó a su última jornada y se subió al micro 560, el mismo colectivo en el que había realizado innumerables recorridos a lo largo de su carrera.

Pero esta vez el viaje era diferente. Sobre el vehículo habían colocado una bandera con una frase que resumía el momento: “Última vuelta. Esta leyenda se jubila”.

Mientras el colectivo avanzaba por su recorrido habitual, el chofer comenzó a recibir el cariño de sus compañeros, entre aplausos y bocinazos que marcaron una despedida muy especial. Sin embargo, la verdadera sorpresa todavía estaba por llegar.

A medida que avanzaba el recorrido, el chofer comenzó a encontrarse con distintos integrantes de su familia, que lo esperaban en diferentes paradas para subir al colectivo.

Pero había un detalle que llamó especialmente la atención: todos habían decidido vestirse como colectiveros. Con camisa celeste y pantalón azul, los familiares quisieron representar la vestimenta que el homenajeado había utilizado durante tantos años mientras trabajaba arriba del colectivo.

Así, parada tras parada, el vehículo comenzó a llenarse de familiares que habían decidido acompañarlo en su último día de trabajo. Con música, risas y mucha emoción, el colectivo terminó convertido en una verdadera fiesta sobre ruedas.

Los pasajeros habituales de la línea también fueron testigos del particular festejo y algunos no dudaron en sacar sus teléfonos para grabar el momento.

La despedida quedó registrada en distintos videos que luego fueron compartidos en las redes sociales, donde rápidamente comenzaron a aparecer mensajes de felicitación para el chofer.

Una de las familiares había registrado toda la secuencia y compartido previamente las imágenes en las redes sociales. Tiempo después, el propio chofer volvió a publicar el video y la historia volvió a circular, especialmente en TikTok.

El chofer se despidió de su trabajo y su último día trascendió las fronteras, ya que miles de usuarios se emocionaron con las imágenes del momento. “es el chófer más simpático, he viajado con él millones de veces, felicidades”, “se nos van los choferes con amor a su profesión. Feliz jubilación señor chófer. Pedimos q la nueva camada sea con el mayor d los respetos igual a ustedes”, escribieron algunos mendocinos en los comentarios.