Se estacionaron de una manera insólita en las calles mendocinas y el video se volvió viral en las redes sociales

El hombre iba a bordo de su vehículo cuando un auto llamó su atención por su particular manera de estacionar. Inmediatamente, compartió un video en las redes sociales y se volvió viral.

Algunas situaciones de la vida cotidiana son comunes para ciertas personas, pero para otras puede ser todo un descubrimiento. Un mendocino circulaba por las calles de la provincia cuando de repente se encontró con una situación que llamó su atención cuando vio como estaba estacionado un auto en pleno shopping.

Algunas veces la provincia de Mendoza suele ser el escenario perfecto para que tanto turistas como locales se encuentren con ciertos autos que salen un poco de los patrones tradicionales.

Así fue como un día un conductor pasaba tranquilamente por una calle mendocina y se encontró con un auto que estaba estacionado. Todo le parecía normal hasta que decidió pasar al costado del vehículo y se dio cuenta de que una de las ruedas había terminado adentro de la acequia y el dueño del auto no se había percatado de la situación.

“Cada uno se estaciona como quiere”, escribió en las imágenes que subió a las redes sociales.

El vídeo, que fue compartido a través de Tiktok despertó la risa entre los usuarios, se volvió viral y ya cosecha miles de reproducciones en la aplicación china. En los comentarios, algunos mendocinos no quisieron perderse la situación y escribieron: “Es para que no le roben el auto, está trabado pues”, “que nadie te diga cómo estacionar”, “esa persona dijo literalmente ese será un problema para mi yo del futuro y se tomó el palo”.