Se encontró con Parviz y le dio un consejo a los pibes que andan en la calle que dejó sorprendidos a todos

Durante una recorrida solidaria por el centro de Mendoza, el influencer ruso Parviz Benazirov se encontró con un joven que vendía sahumerios y que, frente a cámara, dejó un impactante mensaje de superación para los pibes que viven en la calle. Sus palabras se volvieron virales en pocas horas.

Un nuevo recorrido solidario del influencer ruso Parviz Benazirov por las calles de Mendoza terminó convirtiéndose en un momento viral que conmovió a miles de usuarios. Mientras repartía abrigo y comida a personas en situación de calle, el creador de contenido se cruzó con un joven mendocino que no solo compartió su historia de vida, sino que también dejó un consejo directo y contundente para los adolescentes que hoy viven en la calle o caen en situaciones de riesgo.

El joven, que vendía sahumerios en el microcentro mendocino, le pidió a Parviz unos segundos frente a cámara para dejar un mensaje claro: “Hice muchas cosas malas. No tengo vergüenza de salir en redes. Quiero decirles algo a los pibes que están en la calle y a los que piensan que robar está bueno: honestidad, lealtad y trabajo. Ese es mi consejo”. Sus palabras sorprendieron al influencer y rápidamente se viralizaron en TikTok.

Parviz, de 25 años, vive en Mendoza desde hace varios años y se volvió popular por sus videos solidarios y su contenido sobre la vida cotidiana en Argentina. Durante la charla, le preguntó al joven qué necesitaba para trabajar y él respondió que quería mejorar su emprendimiento de venta de inciensos.

Sin dudarlo, el influencer lo acompañó a un comercio de la ciudad donde compraron lo necesario para que pudiera seguir vendiendo sahumerios y otros artículos. Según contó el propio joven, varios de sus amigos ya habían recibido ayuda de Parviz en otras oportunidades.

El video, compartido en su cuenta, se volvió viral en pocas horas y generó cientos de comentarios destacando la actitud del influencer y la sinceridad del mensaje del mendocino. Para muchos usuarios, fue un recordatorio de que detrás de cada historia en la calle hay un proceso, un pasado y, sobre todo, una oportunidad de cambio.