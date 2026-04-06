“Se dio la media vuelta y se fue dejándolo en la calle”: así abandonaron a un perro en un refugio de Mendoza

Un hombre fue captado por cámaras de seguridad cuando abandonó a un perro en la puerta de un refugio en San Martín, pese a que le habían advertido que no había lugar debido a que están desbordados de trabajo.

Un nuevo caso de abandono animal en Mendoza generó fuerte repudio en redes sociales luego de que se difundieran imágenes captadas por cámaras de seguridad en un refugio del departamento de San Martín. El episodio quedó registrado en un video, donde se observa cómo un hombre llega con un perro hasta las instalaciones del lugar y, tras unos segundos, lo deja en la puerta y se retira, pese a que desde la organización le habían advertido que no tenían capacidad para recibirlo.

Las imágenes muestran la secuencia completa: el sujeto desciende con el animal de un auto, lo acaricia y permanece unos instantes en el lugar. Luego, sin más, “se dio la media vuelta y se fue dejándolo en la calle”, según relataron desde la Asociación Mendocina de Protección, Ayuda y Refugio Animal, Ampara.

El hecho generó indignación, no solo por el abandono en sí, sino también porque, de acuerdo al testimonio de los voluntarios, el hombre habría asegurado que el perro fue enviado por un ex intendente de San Martín, versión que no pudo ser verificada.

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Desde el Refugio Ampara expresaron su malestar por la situación y advirtieron que este tipo de casos se repiten con frecuencia. “Así que, ya que la justicia no hace nada, no nos queda otra que empezar a publicar a la gente que abandona en la puerta del refugio, porque ya no damos abasto con tanto trabajo para que gente así vaya cada día con historias inventadas en el 90% de los casos a dejar animales”, señalaron.

Según explicaron, intentaron ofrecer una alternativa: pidieron fotos del animal para ayudar a localizar a sus dueños, ya que supuestamente tenía identificación. Sin embargo, el hombre se negó a llevarlo nuevamente. “Le explicamos que NO TENEMOS LUGAR. Que no podíamos entrarlo, le pedimos que nos pasara fotos por WhatsApp y buscábamos a su dueño (supuestamente tenía chapita, pero se la dejó en su casa para llamar al dueño y que lo busque por el refugio por la tarde, encima nos toman el pelo). Se dio la media vuelta y se fue dejándolo en la calle. Raro que un perro que no es tuyo. Esté así al lado tuyo. Te persiga hasta el auto, no se escape ¿Verdad?”.

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Cómo ayudar al refugio

El refugio funciona desde 1992 cuando un grupo de vecinos de San Martín se reunieron con la idea de hacer algo por los animales y poco a poco comenzaron a realizar actividades destinadas a reunir fondos para socorrer.

Gracias a la solidaridad de mucha gente que se hace socia, que donan ya sea dinero o comida y también a través de la realización de diferentes actividades por parte del refugio, como sorteos y ventas de chalecos para mascotas. Sin embargo, muchas veces se quedan sin alimento y tienen que recurrir a las redes sociales para apelar a la solidaridad de más mendocinos.

“Para sostener la infraestructura del predio, realizamos diversas actividades de gestión de fondos(cobro de cuotas mensuales, sorteos, bingos, venta de accesorios de mascotas, etc), y también recibimos la colaboración de la municipalidad (recolección de residuos, riego, desmalezamiento) Eventualmente coordinamos tareas con grupos de jóvenes estudiantes que colaboran con nosotros a través de proyectos institucionales Realizamos habitualmente actividades y eventos relativos a problemáticas animales (pirotecnia, adopciones, tenencia responsable) Y principalmente subsistimos gracias a la ayuda de toda la gente que nos sigue y nos acompaña día a día”, indican.

Aquellos que quieran colaborar al refugio lo pueden hacer a través del alias refugio.ampara.mp (cvu: 0000003100070549734951) o comunicándose a través del 2612529409 para donar cosas como:

Galletitas, tortitas o pan

Juguetes (pelotas, ositos, sogas)

Alimento de adulto y de cachorro. Arroz.

Chalequitos que tú mascota ya no use, hacen falta de tooodos los tamaños para el invierno.

Frazadas, mantas, ropa de abrigo para sus cuchas.

Cartones

Tela de sombra

Colchones grandes o chiquitos

Carpas, naylon, lonas,banners para cubrir de lluvia y frío.

Casitas(ya que varias necesitan jubilarse)

Cepillos, escobas barrehojas, palas, secapiso.

Elementos de limpieza (detergente, cloro o lavandina, desodorante líquido, esponjitas de lavar los platos, insecticida)

Herramientas para mantenimiento, alambre, etc.

Comederos, baldes de helado, baldes de pintura.

Agujas, jeringas, gasas, algodón, guantes de latex , sueros.

Pipetas, curabichera, algún medicamento que te sobró de tu mascota.