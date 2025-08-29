Se descontroló la edición medianoche de Noticiero 9 y los conductores empezaron de una insólita manera

Emanuel Vergara y Fausto Mateo arrancaron la última edición del noticiero con todas las pilas y montaron el set de un DJ en pleno estudio. Compartieron el video a través de las redes sociales y se volvió viral.

Cada noche, la última edición de Noticiero 9 se prepara para salir en vivo. Cada uno de quienes conforman el equipo se van muy tarde de a las instalaciones de Canal 9. Sin embargo, pasadas las doce de la noche los periodistas suelen empezar a su manera y terminan protagonizando unos insólitos momentos que se vuelven viral en las redes sociales.

Fausto Mateo y Emanuel Vergara son los encargados de la edición medianoche de Noticiero 9. Ambos conductores se caracterizan por algunas de sus bromas y por terminar protagonizando momentos que salen de lo tradicional. Es que son dos de los personajes más esperados de la pantalla por los mendocinos.

“De djs en el noticiero. ¿noticiero? Pinchale Ema! Te subo los graves, te subo los graves… Te seteooooooo que hermoso todo esto”, escribió el periodista Fausto Mateo junto a un vídeo en TikTok.

Es que en las imágenes se puede ver un video en la pantalla gigante cuando de repente suena la intro del noticiero, pero acto seguido suena otra canción. Es ahí que la cámara los muestra y se los ve a los dos vestidos y simulando ser Djs en la apertura de la edición.

Inmediatamente, entre risas, se pusieron a bailar, actuar y por supuesto, a tirarse sus pasos prohibidos al ritmo de la música.

El detrás de escena compartido a través de TikTok se hizo viral y alcanzó más miles de reproducciones. El improvisado set de música y el buen humor con el que se lo tomaron despertó la risa en los usuarios de la red social.