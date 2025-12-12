Una mujer se cortó el pie en el centro de Mendoza y solo un repartidor la ayudó: ahora intenta encontrarlo para darle las gracias.

Una mujer mendocina sufrió un profundo corte en el pie cuando caminaba por plena Avenida Las Heras y, ante la indiferencia de quienes pasaban, solo un joven repartidor de delivery se acercó a ayudarla. Ahora lo busca por redes sociales para agradecerle el gesto que, según dice, “le devolvió la fe en la gente”.

La historia de María Eugenia Segura, una mendocina de 38 años, se volvió viral en las últimas horas tras publicar un video en sus redes sociales pidiendo ayuda para encontrar a un joven repartidor de Pedidos Ya que la asistió luego de sufrir un accidente en pleno centro de Mendoza.

Según relató en Instagram, la mujer se cortó el pie con unos hierros que sobresalían del suelo en plena Avenida Las Heras, lo que le provocó una herida profunda que empezó a sangrar de inmediato.

A pesar de estar rodeada de gente, nadie se acercó a ayudarla: “Me miraban pasar, pero nadie se detenía. Lloraba del dolor y de la desesperación”, contó.

En medio de esa situación, apareció un joven delivery que decidió frenar su moto a pesar de estar trabajando. Se quitó el casco, la tranquilizó y le limpió la herida con sus propias manos.

Además, se quedó a su lado hasta que ella pudo recomponerse. Ese acto, simple, pero enorme, fue para Maru un gesto decisivo: “Me contuvo cuando yo estaba quebrada, no solo por el dolor, sino por la falta de empatía del resto”.

La mujer ahora busca dar con él para agradecerle: “Quiero invitarlo a tomar un café, un fernet, una birra, lo que sea. Solo quiero decirle gracias”, expresó en el video que compartió a través de su cuenta de Instagram.

Una historia de vida marcada por la solidaridad

El caso también cobró fuerza porque Maru no es ajena a los gestos de honestidad y ayuda. En 2008, cuando tenía 22 años y trabajaba en un local del Mendoza Plaza Shopping, encontró una bolsa con $40.000.

Sin dudarlo, la entregó a seguridad para que fuera devuelta. Ese acto fue noticia en toda la provincia. Después de esto, logró obtener una beca completa en la Universidad Maza para finalizar su profesorado de Educación Física.

Hoy, el destino la encuentra del otro lado: esta vez fue ella quien necesitó ayuda y solo un desconocido se detuvo.

Maru, continúa con la esperanza de poder reencontrarse con quien, sin saberlo, le cambió el día y le devolvió la confianza en los demás.