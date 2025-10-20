Se cayó Mercado Pago: dejaron de funcionar varias plataformas y los argentinos desataron una lluvia de memes

Una caída global en los servidores de Amazon Web Services (AWS) provocó este lunes la interrupción de múltiples servicios digitales, entre ellos Mercado Pago, Ualá, Netflix y YouTube. La falla, que tuvo epicentro en Estados Unidos, afectó a miles de usuarios en Argentina.

Una nueva caída mundial de Amazon Web Services (AWS) dejó fuera de servicio a plataformas digitales, aplicaciones y billeteras virtuales en distintos países, incluido Argentina, donde Mercado Pago dejó de funcionar. El incidente, que comenzó en la mañana del lunes y muchos argentinos reportaron problemas para hacer transferencias o pagar con el celular. El sistema se fue restableciendo pasado el mediodía.

Según informó el Banco Central de la República Argentina, las fallas en la nube de Amazon provocaron demoras en los sistemas de Ualá, Personal Pay, Galicia, Naranja X y en las recargas de la tarjeta SUBE. A nivel global, se reportaron también interrupciones en Netflix, Microsoft 365, YouTube, Facebook, Snapchat y Fortnite, generando un efecto dominó en millones de usuarios.

Desde la compañía tecnológica, el comunicado oficial explicó que se detectaron “índices elevados de error en las solicitudes enviadas a bases de datos utilizadas por diversas aplicaciones y juegos en línea”. El epicentro del problema se ubicó en Virginia del Norte (Estados Unidos), una de las zonas donde AWS concentra su infraestructura de servidores.

En Argentina, los principales inconvenientes se registraron entre las 8 y las 11 de la mañana, cuando las billeteras virtuales y servicios financieros experimentaron demoras o interrupciones totales en los procesos de pago. Aunque la mayoría de las plataformas restablecieron la conexión hacia el mediodía, el apagón dejó en evidencia la enorme dependencia del ecosistema digital respecto de Amazon Web Services.

El impacto también se sintió en el mundo del entretenimiento: Fortnite, Disney+, Canva, PlayStation Network y ChatGPT sufrieron desconexiones e imposibilidad de acceso a contenido o proyectos. AWS, propiedad del gigante fundado por Jeff Bezos, presta actualmente servicios a más de 200 plataformas en 26 regiones del mundo, incluyendo empresas argentinas como Mercado Libre, Despegar, el Hospital Italiano y el ITBA.

Las redes estallaron con memes por la caída de Mercado Pago y la nube de Amazon

Como suele ocurrir ante estas caídas masivas, los usuarios recurrieron a X (Twitter), Instagram y TikTok para confirmar la magnitud del problema. En cuestión de minutos, el hashtag #AWSdown se convirtió en tendencia global y surgieron miles de memes sobre el “apagón digital” que paralizó el funcionamiento de Internet.

Algunos usuarios ironizaron con que “cuando Amazon se cae, se cae Internet”, mientras otros mostraron su frustración al no poder pagar una compra, enviar dinero o acceder a sus plataformas de trabajo y entretenimiento.