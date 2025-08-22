“Se alquilan enanos”: la verdad sobre el cartel que se volvió viral en Mendoza

Hace algunas semanas se volvió viral un particular cartel que apareció pegado por todo el centro de Mendoza. “Se alquilan enanos para fiestas”, decía el título junto a un código QR. Sin embargo, la verdad detrás de este cartel no es lo que muchos se imaginaban.

Un misterioso cartel pegado en distintas paradas de colectivos del centro mendocino llamó la atención de cientos de personas y se volvió viral en redes sociales. El mensaje decía: “Se alquilan enanos para fiestas” e incluía un código QR que despertó la curiosidad de más de uno. Sin embargo, lo que parecía una oferta insólita escondía otra historia que nadie se imaginaba.

“Se alquilan enanos”: El origen del cartel que sorprendió a Mendoza

El afiche apareció en lugares estratégicos del centro de Mendoza, como la Plaza Independencia, y rápidamente comenzó a circular en fotos y videos en redes sociales. La sorpresa llegó al escanear el QR: en lugar de una oferta de “enanos para eventos”, los usuarios se topaban con la cuenta de Instagram de Martina Baliente, una tatuadora mendocina, “.

“Te la creíste“, había escrito la joven haciendo alusión a lo que decía el aviso.

En diálogo con elnueve.com, la tatuadora explicó que buscaba una estrategia disruptiva para dar a conocer su estudio de tatuajes y captar un nuevo segmento de público, en especial masculino. “El humor es una de las herramientas más efectivas en marketing digital, porque genera recordación y aumenta la interacción en redes”, señaló.

Baliente detalló que, tras analizar datos de su marca, descubrió que la mayoría de sus clientes eran mujeres. Para atraer al público masculino, diseñó esta acción experimental bajo el lema “Alquiler de Enanos”, con propuestas ficticias como “enanos parrilleros” o “enanos para despedidas de soltero”.

La elección no fue casual: estudios de Nielsen y Kantar muestran que las campañas humorísticas tienen hasta un 40% más de interacciones y un mayor nivel de recordación en el público, sobre todo en los hombres, quienes responden con mayor receptividad al humor absurdo o inesperado.

El impacto en redes sociales

La campaña no solo generó debate y viralización, sino que la joven tatuadora comentó que logró cumplir sus objetivos: aumentar la visibilidad de la marca, sumar seguidores y expandir la cartera de clientes. “Todo esto sin invertir en publicidad paga”, señaló.

“Lo más importante fue demostrar que con creatividad y estrategia se puede lograr un impacto real. Mi objetivo siempre fue diferenciarme y crear algo que la gente no olvidara”, destacó la tatuadora.