Salió a repartir “papelitos” por el centro de Mendoza y dejó a más de uno al borde las lágrimas

Un joven mendocino salió a las calles de la provincia para realizar un experimento social que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Era un día normal en unas de las principales calles de la Provincia de Mendoza, aunque un hecho captó la atención de todos. Una persona decidió entregarle unos papelitos a la gente que estaba sentada, desde lo más humano y sencillo del mundo, pero que, sin embargo, emocionó a todos hasta las lágrimas.

Miles de personas, apuradas hacia sus trabajos, o para realizar algún trámite o cierta compra o simplemente de paso, pasan cada día por lugares de la Ciudad de Mendoza. El kilómetro 0, la Peatonal, o un banco de la Plaza Independencia sirven, aunque sea para descansar un poco o hacer una pausa en la rutina.

Nadie se esperaba que un completo desconocido se acercara a ellos para entregarles una nota escrita a mano. Todos con curiosidad la recibieron y se encontraron con frases que tal vez necesitaban escuchar en ese momento.

“Cuando sientas que no podés más, recordá por qué empezaste”, “Lo que hoy parece un sacrificio, mañana será el motor de tu éxito”, “vas por buen camino, no te rindas”, fueron algunas de las frases que entregó en el video y que emocionó a todos.

El joven compartió el momento a través de su cuenta de TikTok @brunolima5048 y explicó que trató de hacer un experimento social. “Somos unos convencidos de que todos tenemos nuestra lucha interna y a veces un mensajito o una notita o algo que llegue en el momento justo puede cambiar nuestro día. Tenemos que concientizarnos de que no todos la pasamos bien”, indicó frente a la cámara.

La reacción de los mendocinos emocionó a todos y el video se volvió viral en las redes sociales, donde cientos de usuarios felicitaron a los jóvenes por tener esta iniciativa y hasta muchos aseguraron que lloraron al ver las frases.