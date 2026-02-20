“Salieron los pasos prohibidos”: fue a ver el Carnaval en Mendoza y sorprendió a todos con su baile

El hombre se había colocado delante del escenario cuando lo dejó todo y el video se volvió viral en TikTok.

A veces no hace falta un gran lugar para pasar un buen rato entre amigos, sino algo de creatividad. Cientos de mendocinos decidieron ir a participar de los festejos por carnaval en Luján de Cuyo y mientras la música sonaba un sujeto se terminó robando el protagonismo con sus pasos prohibidos en el medio del parque.

La Provincia de Mendoza, sin lugar a duda, ofrece algunos de los mejores paisajes del país. Desde las zonas de alta montaña, pasando por la gran cantidad de viñedos y llegando a los distintos parques y espacios verdes.

En esta ocasión, la Municipalidad de Luján de cuyo había organizado actividades por Carnaval en la plaza de Chacras de Coria que reunió a miles de mendocinos y turistas. Sin embargo, en las últimas horas, un video de TikTok llamó la atención

Unos jóvenes se encontraban filmando al público desde el escenario cuando grabaron a un hombre bailando sin importarle nada.

Con los parlantes a todo volumen, el hombre comenzó a tirar algunos pasos y muchos usuarios de las redes sociales lo catalogaron como “los verdaderos prohibidos”.

El video compartido por la misma municipalidad en Tiktok se volvió viral. Muchos usuarios no se quisieron perder el momento y destacaron el buen ritmo que tenía el sujeto.” Lo dio todo”, “hay que disfrutar”, “que capo el señor”.

Kevin Johansen y Liniers coparon la Plaza de Chacras: más de 6 mil personas vibraron en una noche inolvidable de Carnaval

La Plaza de Chacras de Coria volvió a convertirse en epicentro de una convocatoria masiva que superó las 6 mil personas. El show de Kevin Johansen y Liniers fue el gran atractivo de una nueva jornada de los Carnavales de Chacras, en el marco de La Retreta Social Club y del programa Mejor Verano, impulsado por Luján de Cuyo.

Vecinos, familias y turistas colmaron el espacio público para disfrutar de una propuesta artística diferente, que fusiona música en vivo con ilustraciones realizadas en tiempo real.

La presentación de Kevin Johansen y Liniers en Mendoza combinó canciones emblemáticas, humor inteligente y creatividad visual, en una experiencia pensada para compartir en comunidad durante el fin de semana largo de Carnaval.