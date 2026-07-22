Rosalía pidió disculpas tras el polémico reposteo de Mia Khalifa

La artista catalana se vio envuelta en una fuerte controversia luego de compartir un video que celebraba la derrota de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Al mismo tiempo, aumentan los pedidos de devoluciones de entradas para sus shows en Buenos Aires.

La cantante La Rosalía quedó en el centro de la tormenta mediática después de repostear en sus redes un video de Mia Khalifa en el que se festejaba la caída de Argentina frente a España en la final del Mundial. El clip utilizaba como música de fondo La Perla, uno de los temas de su último disco Lux. El gesto fue interpretado como una chicana hacia la Selección y generó un inmediato rechazo entre los fanáticos locales.

Ante la ola de críticas, Rosalía salió a aclarar la situación. En una historia de Instagram escribió: “Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdónnnn”. El mensaje estuvo acompañado por la bandera argentina y emojis de llanto, en un intento de suavizar el malestar. La artista aseguró que su intención era destacar la canción y no burlarse de los hinchas ni del equipo nacional.

La polémica se produce en un momento clave: Rosalía tiene programadas cuatro fechas en Buenos Aires durante agosto, y el incidente amenaza con afectar la relación con su público argentino. En redes sociales se multiplicaron los comentarios de decepción y los pedidos de devolución de entradas, lo que derivó en un nuevo frente de conflicto.

Los reclamos por las entradas de Rosalía crecieron en los últimos días. Consumidores denunciaron que las ticketeras no están realizando devoluciones pese a la controversia. Incluso se presentaron quejas formales ante Defensa del Consumidor por incumplimiento en las políticas de reembolso.

El caso expone dos dimensiones del problema: por un lado, la sensibilidad de los hinchas argentinos frente a cualquier gesto que pueda interpretarse como una burla hacia la Selección; por otro, la falta de respuestas claras de las plataformas de venta de entradas ante la demanda de devoluciones. La combinación de ambos factores convierte a Rosalía en protagonista involuntaria de un conflicto que trasciende lo artístico y se instala en el terreno del consumo cultural.

Mientras tanto, la artista intenta recomponer su vínculo con el público local. Su disculpa pública fue un paso necesario, pero el verdadero desafío será recuperar la confianza de los fans en los próximos conciertos.