Reveló cuánto gana en un día siendo cerrajero y sorprendió a todos en las redes sociales

Un joven cerrajero decidió grabar todos los trabajos que tenía por día y cuánto gana aproximadamente y se volvió viral.

En medio de los debates sobre el nivel de los sueldos en Argentina, un video publicado en X (ex Twitter) generó gran repercusión al mostrar cuánto puede facturar un joven cerrajero en una sola jornada de trabajo. La cifra llamó la atención de miles de usuarios y se volvió rápidamente tendencia en redes sociales.

El video publicado a través de X (ex Twitter) tuvo una gran repercusión con millones de visualizaciones y hasta se convirtió en tendencia en el país.

El protagonista del video explicó que se dedica a la cerrajería en Buenos Aires y decidió grabar su rutina completa para mostrar con transparencia cuánto logra ganar en un día común.

Durante la jornada realizó distintas tareas como aperturas de puertas, cambios de cerraduras y copias de llaves, y al finalizar el día reveló que había recaudado $350.000.

La sorpresa fue aún mayor cuando el joven aclaró que el día anterior había alcanzado una cifra similar, por lo que en apenas dos días de trabajo acumuló $704.000.

El posteo rápidamente sumó millones de visualizaciones y miles de comentarios. Algunos usuarios destacaron lo rentable que puede ser el oficio, mientras que otros cuestionaron los valores que se cobran por cada servicio.

Entre las respuestas, varios coincidieron en que los cerrajeros cobran tarifas elevadas debido a la urgencia y la disponibilidad que requieren sus tareas, especialmente en situaciones de emergencia. Sin embargo, otros consideraron que los montos mostrados en el video resultaban exagerados y que no reflejan la realidad de todos los trabajadores del rubro.