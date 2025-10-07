Quini 6: los números que recomienda la Inteligencia Artificial para ganar los $1.400 millones del próximo sorteo

La Inteligencia Artificial analizó miles de resultados del Quini 6 y reveló cuáles son los números con más probabilidades de salir en el próximo sorteo. Este miércoles se pondrá en juego un pozo millonario de $5.200 millones, con $1.400 millones en la modalidad Tradicional.

El Quini 6 no es solo un juego: es una costumbre nacional que combina esperanza, superstición y una buena dosis de adrenalina. Cada miércoles y domingo, millones de argentinos prueban suerte con la ilusión de acertar la combinación perfecta y cambiar su destino de un día para el otro. Si bien no hay una fórmula ideal para determinar cuáles van a ser los números ganadores, con un pozo que supera los cinco mil millones de pesos, algunos confían en la suerte, otros en las estadísticas y otros en la Inteligencia Artificial que elaboró un listado con las bolillas que más salen. ¿Cuáles son?

Cuánto sortea el próximo Quini 6

Esta semana, la Lotería de Santa Fe confirmó que el sorteo del próximo miércoles 8 de octubre pondrá en juego un pozo acumulado estimado en más de $5.200 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Tradicional Primer Sorteo: $1.400 millones

La Segunda: $680 millones

Revancha: $2.740 millones

Siempre Sale: $250 millones

Extra: $130 millones

Cuáles son los números que más salen en el Quini 6, según la Inteligencia Artificial

A partir del análisis de una extensa base de datos con los resultados históricos del Quini 6, la Inteligencia Artificial de ChatGPT detectó ciertos patrones y elaboró una combinación recomendada para quienes decidan confiar en la estadística:

04

11

19

27

34

42

Además, el sistema identificó los números más frecuentes en los sorteos realizados hasta abril de 2025. Según el análisis, los más repetidos son:

17 – 37 – 24 – 09 – 33 – 14

Sin embargo, el propio modelo de IA aclara que el Quini 6 sigue siendo un juego de azar puro, en el que cada número tiene exactamente la misma probabilidad de salir sorteado.

Cómo y dónde ver el sorteo del Quini 6

El sorteo del Quini 6 se realiza dos veces por semana —miércoles y domingos a las 21.15— y puede verse en vivo a través de RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 Paraná y el canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.