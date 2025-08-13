¿Qué es eso?: estaban cruzando la calle en Mendoza y encontraron ovejas sueltas

Vecinos de Godoy Cruz quedaron sorprendidos al ver a los animales corriendo por la calle. El curioso momento fue captado por automovilistas y peatones y generó miles de reacciones en las redes sociales.

Una escena digna de película sorprendió este miércoles a vecinos y automovilistas de Godoy Cruz. Un rebaño de ovejas sueltas interrumpió la rutina diaria al pasear sin apuro por la concurrida avenida Marciano Cantero.

El insólito episodio ocurrió pasadas las 9 de la mañana, cuando varios animales comenzaron a deambular por la zona, ajenos al tráfico y a las miradas curiosas. Una situación que provocó que conductores y transeúntes se detuvieran para filmar el momento.

En uno de los videos que rápidamente se viralizó en redes sociales, se puede ver a un carnero inspeccionando una acequia, mientras el resto del rebaño avanza tranquilamente por la calzada. Las imágenes no tardaron en circular en las redes sociales.

Según fuentes locales, las ovejas habrían escapado de un puesto ubicado cerca del corredor, aunque sería la primera vez que llegan hasta esa zona tan transitada. La preocupación por posibles accidentes y por el estado de los animales llevó a que los vecinos alertaran a las autoridades.

Minutos después, efectivos de la Policía Ambiental llegaron al lugar. Con paciencia y cuidado, guiaron al rebaño fuera de la avenida, restableciendo la seguridad vial y garantizando que los animales regresaran sanos y salvos a su sitio de origen.