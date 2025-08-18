¿Qué dice?: pasó por una calle de Las Heras y no podía creer cómo habían escrito un cartel

El vídeo fue compartido a través de las redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

La creatividad al vender no tiene límites, y un verdulero mendocino se encargó de demostrarlo. En Las Heras, un comerciante se volvió viral luego de que un usuario de TikTok compartiera uno de sus carteles escritos de manera insólita.

En nuestro día a día solemos ver una gran cantidad de carteles en la calle. Los negocios y comercios de barrios los suelen poner en las inmediaciones del local para anunciar las ofertas o los descuentos. Sin embargo, ante la cantidad de nuncios, algunos comerciantes deciden jugar sus cartas y tratan de captar la atención de diferentes maneras.

Así fue como un mendocino decidió pasar por una calle de Las Heras y se llevó una sorpresa al ver las promociones de una verdulería. “Cevolla 3 kilos por $1000”, decía el cartel.

Lejos de ser un error, este estilo forma parte de la estrategia del vendedor para destacar su verdulería y captar la atención de los transeúntes. Otros carteles incluyen palabras como “vanana” o “sanahoria”, generando sorpresa y risas entre vecinos y clientes habituales que ya conocen las particulares formas de escribir del vendedor.

El video fue compartido a través de Tiktok y rápidamente se volvió viral.“Lo hace de gracioso. Si vieran los carteles de su verdulería… es un capo”, comentaron quienes lo conocen. Hasta los dueños de la verdulería vieron las imágenes y aprovecharon el momento: “hola a todos, somos los dueños, muchas gracias que Dios los bendiga a todos, a todos los que pasen y digan que van, porque vieron el video en TikTok, o instagram. Tienen un 10% de descuento”.