“Por qué se visten como Indiana Jones cuando visitan Mendoza”: el video viral que generó debate en las redes sociales

Un video en TikTok desató una ola de comentarios sobre la curiosa forma en que muchos turistas, especialmente porteños, se visten al visitar Mendoza.

Una curiosa pregunta se volvió viral en las redes sociales. Es que todos los turistas cuando visitan alguna bodega o un rincón de Mendoza suelen adoptar un estilo bastante peculiar. La publicación, que ya acumula miles de reproducciones, muestra a la gente luciendo atuendos dignos de una película de aventuras: sombreros estilo Indiana Jones, ponchos, botas texanas y ruanas.

La polémica comenzó cuando un usuario de TikTok compartió un video donde se ve a un montón de gente, en su mayoría provenientes de Buenos Aires, disfrutando de una tarde al pie de la cordillera. Sin embargo, cuando se detuvo a ver la ropa que traían puesta, lo dejaron sin palabras y comenzó a bromear con una famosa película.

En tono de burla, el usuario remarca que algunos parecen preparados para una expedición por el desierto, más que para un recorrido por bodegas o eventos de vino. Es que todos trían ponchos, botas texanas, camperas con flecos y looks que parecían sacados de Indiana Jones.

“Indiana Jones” Porque todos se preguntan lo mismo: ¿por qué los argentinos se visten como Indiana Jones cuando van a Mendoza? pic.twitter.com/9ipOswKtYY — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 13, 2025

La publicación rápidamente se viralizó, generando cientos de comentarios y debates. Mientras algunos usuarios defendieron el estilo como parte del encanto turístico, otros se mostraron críticos, asegurando que los turistas “sobreactúan” su visita al interior del país.

Lo cierto es que Mendoza se ha consolidado como uno de los destinos más elegidos del país, no solo por su oferta gastronómica y vitivinícola, sino también por sus eventos internacionales, como las presentaciones del DJ Hernán Cattáneo en Potrerillos o los exclusivos sunsets en bodegas.

En redes como X (ex Twitter), las bromas se multiplicaron y hasta Johnny Depp fue mencionado en la conversación. El actor estadounidense, que visitó recientemente Argentina, fue comparado con los turistas porteños por su look de sombrero, botas y aire bohemio. “Parece que Depp también viene a un sunset en Potrerillos”, ironizó un usuario.