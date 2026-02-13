“Por basura”: fueron a la Arístides en la previa de San Valentín y apareció un auto empapelado

Un mendocino fue escrachado públicamente cuando le rayaron y le pegaron hojas por todo el auto. El episodio ocurrió en pleno centro mendocino y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Un hecho insólito llamó la atención en plena calle Arístides. Es que cuando cientos de mendocinos pasaban por el lugar, apareció un auto escrachado en la previa de San Valentín. Compartieron la escena en las redes sociales y rápidamente se volvió viral.

Sorpresa en la Arístides antes del 14 de febrero

Cada 14 de febrero se festeja el Día de los Enamorados. Todas las parejas aprovechan la fecha para hacer alguna actividad especial o entregar algún que otro regalito. Sin embargo, no todas tiene finales felices.

En la previa de este día tan especial, cientos de mendocinos que transitaban por la tradicional arteria gastronómica y nocturna se toparon con una escena inesperada: un auto estacionado totalmente empapelado con hojas blancas y con una polémica frase: “HDP por basura”.

Las imágenes comenzaron a circular en TikTok, donde el episodio se volvió viral en cuestión de horas. En los comentarios, los usuarios debatieron sobre lo sucedido. Algunos interpretaron la situación como un escrache en Mendoza vinculado a un conflicto sentimental, en el contexto de la celebración del amor.

Sin embargo, otros advirtieron un detalle clave: las hojas pegadas en el vehículo incluían un código QR. Muchos señalaron que no se trataba en realidad de un escrache público, sino más bien de una estrategia de marketing.

Quienes escanearon el código fueron redirigidos a la página web de un reconocido boliche de la provincia. Ese dato reforzó la hipótesis de que se trataría de una acción publicitaria pensada para generar impacto en redes sociales. Sin lugar a duda muchas personas cayeron en la curiosidad, mientras que otros se tomaron la situación con humor y señalaron: “¿Luciano Castro sos vos?”.