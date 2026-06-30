Perdió la billetera tras el triunfo de Argentina y los hinchas inventaron una canción para ayudarlo a encontrarla

La insólita escena ocurrió después de la victoria de la Selección argentina frente a Jordania en el Mundial 2026. Los fanáticos improvisaron un canto con el nombre del dueño de la billetera. Compartieron el video en las redes sociales y se volvió viral.

Tras el triunfo de la Selección argentina por 3 a 1 frente a Jordania, un hecho inesperado se robó todas las miradas en los alrededores del estadio y terminó convirtiéndose en uno de los videos más compartidos del Mundial 2026. Todo comenzó cuando un grupo de fanáticos encontró una billetera perdida mientras abandonaba el AT&T Stadium de Arlington, en Dallas. En lugar de entregarla a la seguridad del estadio o dejarla en objetos perdidos, decidieron encontrar a su dueño con una insólita canción.

El original método de los hinchas argentinos para encontrar al dueño de la billetera

Mientras miles de personas seguían celebrando la victoria de la Albiceleste, un grupo comenzó a cantar al ritmo de las canciones de tribuna. “Tenemos la billetera“, repetían una y otra vez, mientras uno de los simpatizantes levantaba el objeto para que pudiera verse entre la multitud.

Pocos segundos después lograron identificar el nombre que figuraba en la documentación: Juan Manuel Botero. Entonces modificaron el canto y empezaron a corear su nombre con la esperanza de que estuviera cerca y pudiera escucharlos.

La estrategia funcionó. En medio del tumulto apareció el dueño de la billetera, que avanzó entre los hinchas hasta recuperar sus pertenencias. El reencuentro fue celebrado como si se tratara de un gol: abrazos, aplausos y el clásico “Dale campeón“ acompañaron el emotivo momento.

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La escena fue grabada por uno de los presentes y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios.

Muchos usuarios destacaron el gesto solidario de los argentinos y el particular método elegido para resolver la situación. “Solo en Argentina pasan estas cosas”, escribió un usuario, mientras que otro resumió el episodio con una frase que rápidamente se viralizó: “El mejor país del mundo“.