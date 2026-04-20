Mendoza: una conductora circulaba con alcohol en sangre, volcó en su auto y ella y una acompañante terminaron internadas

El accidente ocurrió en la Ruta 24 durante la mañana de este lunes. La conductora tenía alcohol en sangre y tanto ella como una acompañante debieron ser trasladadas al hospital con politraumatismos.

Un siniestro vial se registró en la mañana de este lunes en Lavalle, donde un automóvil protagonizó un vuelco que dejó como saldo a dos mujeres con lesiones de consideración.

El hecho ocurrió cerca de las 6:30 sobre la Ruta 24, a unos 200 metros al norte de calle Palomares. Por causas que aún se investigan, un Fiat Cronos en el que viajaban tres personas terminó volcado a un costado de la calzada.

Al arribar al lugar, personal policial y de emergencias constató que la conductora del vehículo presentaba un dosaje de alcohol en sangre de 0,78 gramos por litro.

Profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a las ocupantes del rodado. La conductora fue diagnosticada con politraumatismos moderados y trasladada al Hospital Sicoli. En tanto, una de sus acompañantes, de 50 años, también sufrió politraumatismos moderados y fue derivada al mismo centro asistencial.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Delegación Vial Gran Mendoza, mientras se busca determinar la mecánica del siniestro.