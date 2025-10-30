Pasó frente a una casa de Mendoza y se llevó un susto al ver fantasmas en la ventana: de qué se trata

Una casa en la avenida Emilio Civit de Mendoza se volvió viral por su impactante decoración de Halloween: luces, figuras gigantes y fantasmas en las ventanas que asustan a todos los que pasan. Compartieron el video en las redes sociales y se volvió viral.

Una casa en plena avenida Emilio Civit de Mendoza se convirtió en el centro de atención durante los últimos días, luego de que una persona pasara por la calle y compartiera un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En las imágenes se observan fantasmas y figuras terroríficas que parecen moverse dentro de la vivienda, sorprendiendo a quienes pasan por el lugar.

Cada octubre, esta familia mendocina transforma su hogar en una verdadera escena de terror, decorando cada rincón con luces, calabazas, telones negros y muñecos gigantes, en el marco de la celebración de Halloween. Desde hace cuatro años, su fachada se convierte en una atracción para vecinos, curiosos y turistas que se acercan para sacarse fotos o grabar videos.

Aunque el Halloween es una costumbre importada de Estados Unidos, en los últimos años se volvió una tendencia cada vez más popular en Argentina, especialmente entre los jóvenes y las familias que disfrutan de decorar sus casas.

En el caso de esta vivienda de la calle Emilio Civit, la puesta en escena es digna de una película: durante la noche, las luces y proyecciones crean la ilusión de que hay fantasmas que se mueven por las ventanas, mientras una figura de más de dos metros de altura recibe a los visitantes en la entrada.

Las máquinas de humo y los efectos visuales completan un espectáculo que combina creatividad, humor y suspenso. Muchos vecinos aseguran que la casa ya es una tradición de Halloween en Mendoza, esperada año tras año.

El video de la vivienda se viralizó en plataformas como TikTok e Instagram, donde cientos de usuarios comentaron su sorpresa y preguntaron dónde quedaba la casa de los fantasmas para poder visitarla. “Parece una escena de película”, comentó una usuaria en redes, mientras otros destacaron el trabajo y la creatividad de los dueños de la casa que se ubica en la segunda cuadra de la reconocida avenida.