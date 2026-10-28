Pasó frente a una casa de Mendoza y se llevó un susto al ver extraterrestres en la ventana: de qué se trata

Una vivienda de la avenida Emilio Civit sorprendió a los mendocinos con una impactante decoración de Halloween. Las figuras de extraterrestres, las luces y los efectos especiales transformaron la fachada en una escena de película de terror que se volvió viral en las redes sociales.

Una casa de la avenida Emilio Civit, en Mendoza, se convirtió en una de las atracciones de los últimos días por una llamativa puesta en escena que parece sacada de una película de ciencia ficción. En las ventanas se pueden ver figuras de extraterrestres que parecen moverse y observar a quienes pasan por la calle, una decoración que sorprendió a los transeúntes y despertó la curiosidad en las redes sociales.

Aunque Halloween tiene su origen en tradiciones vinculadas con otros países, especialmente Estados Unidos en su celebración contemporánea, cada vez es más habitual encontrar propuestas temáticas en Argentina. Durante octubre, algunas familias decoran sus casas con calabazas, esqueletos, telarañas, luces y figuras de terror.

Así es la casa de Mendoza que se convirtió en una escena de terror

La vivienda, ubicada sobre la avenida Emilio Civit, se destaca cada octubre por una decoración temática que cambia con cada fecha especial. Para Halloween, sus propietarios convierten la fachada en una auténtica escenografía de terror, con figuras gigantes, calaveras, luces y telones negros.

Este año, la propuesta tiene una estética vinculada con los extraterrestres. La casa está recubierta con material metalizado y cuenta con luces y proyecciones que generan la ilusión de que las figuras se mueven detrás de las ventanas y miran hacia el exterior.

Cuando cae la noche, la puesta en escena suma efectos lumínicos y máquinas de humo, que refuerzan la apariencia de una película de ciencia ficción y convierten la fachada en un espectáculo para quienes circulan por la zona.

El video fue compartido por el usuario @franmtb_ en TikTok y rápidamente llamó la atención por el nivel de detalle de la propuesta. Detrás de la impactante imagen no hay un hecho paranormal, sino una familia mendocina que, desde hace cuatro años, transforma su vivienda para celebrar Halloween.

Las imágenes difundidas despertaron la curiosidad de los usuarios, que destacaron la originalidad de la decoración y el trabajo detrás de la producción. También circularon fotografías que muestran cómo cambia la vivienda durante la noche, cuando las luces y los efectos visuales alcanzan su mayor impacto.

La propuesta convirtió a la casa en un punto de interés para vecinos, curiosos y personas que se acercan para grabar videos o sacarse fotos frente a la particular escenografía.