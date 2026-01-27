Pasaron por el centro mendocino y había un perro en la vereda que los sorprendió a todos

Un tierno video grabado en una tarde del centro de Mendoza fue compartido a través de las redes sociales y se volvió viral.

Las mascotas suelen ocupar un lugar clave en la vida familiar y también aquellas que acompañan a sus dueños mientras trabajan. En Mendoza, un perrito se robó el corazón tanto de los vecinos como de todos los usuarios de las redes sociales tras protagonizar una escena que se volvió viral en TikTok y despertó la ternura de todos.

Mendoza fue escenario nuevamente de un tierno momento que se volvió viral en TikTok. Una usuaria de la red social compartió una grabación donde se puede ver a un perro viejito sentado en una vereda en pleno centro junto a un hombre.

Lejos de parecer muy estresado, lo que más llamó la atención es que el animal tenía un mate, en forma de frutilla, entre sus patitas. Mientras que el hombre permanecía sentado a su lado junto con un termo.

“Cualquier día en el centro mendocino”, escribió una usuaria de TikTok que compartió las imágenes que rápidamente se volvieron virales. En los comentarios, muchos se enamoraron de la mascota y otros apuntaron que siempre los ven en el mismo lugar. “Yo lo conozco, es un gran tipo y la perra, un amor”, escribieron.