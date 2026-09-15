Parviz inaugurará su segundo local en Mendoza: dónde quedará

El influencer ruso anunció que abrirá una segunda sucursal de “Justo” en Mendoza y lanzó un particular desafío para sus seguidores: quienes logren anticipar dónde estará el nuevo local podrán participar por un premio de hasta $200.000.

Parviz Benazirov y Abigail Díaz confirmaron que abrirán el segundo local de “Justo” en Mendoza, apenas unos meses después de inaugurar el primero en pleno centro. La pareja todavía no reveló dónde estará la nueva sucursal y decidió convertir el misterio en un desafío para sus seguidores, con un premio de hasta $200.000 para quien logre acertar la ubicación.

Parviz anunció un segundo local de Justo en Mendoza

El crecimiento de Justo llevó a Parviz y Abigail a proyectar una nueva apertura pocos meses después de la inauguración de su primer establecimiento.

El emprendimiento se hizo conocido principalmente por sus cajas sorpresa, que contienen diferentes productos y premios. Entre los artículos que podían encontrarse había desde pequeños dispositivos, como parlantes, hasta premios de mayor valor, entre ellos un iPhone o una computadora.

La propuesta rápidamente comenzó a generar repercusión entre los seguidores del influencer, que ahora tendrán una nueva sucursal para conocer.

En el video publicado en redes sociales, Parviz y Abigail decidieron no revelar directamente dónde estará el nuevo local. En cambio, plantearon distintas posibilidades para que sus seguidores intentaran descubrir la ubicación.

“Si abrimos en Maipú, frente a la plaza o abrimos en La Barraca. O en el Mendoza Plaza Shopping”, plantearon en el video. Las alternativas incluyen distintos puntos comerciales de Mendoza, aunque la pareja dejó abierta la incógnita sobre cuál será finalmente el lugar elegido.

El anuncio de la nueva sucursal llegó acompañado de una propuesta para los seguidores. La primera persona que consiga responder correctamente dónde estará el segundo local de Justo podría llevarse un premio de hasta $200.000, según lo anunciado por la pareja.

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“No podemos creerlo! Gracias a todo su apoyo, vamos a abrir nuestro segundo local @justo.local”, escribieron junto al anuncio. Además, invitaron a los mendocinos a dejar sus propuestas en los comentarios y aseguraron que leerán las respuestas para conocer qué lugar prefieren.

Dónde queda el primer local de Parviz en Mendoza

Mientras la nueva ubicación todavía es un misterio, el primer establecimiento de Justo ya funciona en pleno centro de Ciudad de Mendoza. El local de Parviz está ubicado en Entre Ríos 78, entre las calles Avenida San Martín y San Juan.

El comercio abrió sus puertas en junio de 2026 y rápidamente comenzó a ganar notoriedad a través de las redes sociales de Parviz y Abigail.