Parviz Benazirov inauguró el segundo local de Justo en Mendoza y una multitud hizo fila para entrar

El influencer mendocino y su esposa Abigail inauguraron un nuevo local en La Barraca Mall. Cientos de personas se acercaron durante la apertura y formaron una extensa fila para conocer la propuesta de las cajas sorpresa.

El influencer Parviz Benazirov volvió a generar repercusión en Mendoza con la apertura de un nuevo emprendimiento. Junto a su esposa, Abigail, inauguró la segunda sucursal de Justo, el comercio que se hizo conocido por sus cajas sorpresa y los premios que pueden encontrarse en su interior que van desde parlantes hasta un iPhone o una moto.

La apertura se realizó el domingo en La Barraca Mall, donde una gran cantidad de personas se acercó para conocer el local y participar de la propuesta. La convocatoria sorprendió a la pareja, que compartió imágenes de las filas que se formaron en las afueras del centro comercial.

Cómo es Justo, el emprendimiento de Parviz Benazirov

Justo ganó popularidad a través de las redes sociales de Parviz y Abigail, principalmente por su propuesta de cajas sorpresa, que contienen distintos productos y la posibilidad de encontrar premios de diferentes valores.

Entre los artículos que pueden aparecer hay dispositivos electrónicos pequeños, como parlantes, y otros premios de mayor valor, como celulares iPhone o computadoras. Esta modalidad despertó el interés de los seguidores del influencer y contribuyó a que el negocio ganara visibilidad en poco tiempo.

El crecimiento del emprendimiento llevó a la pareja a proyectar una segunda apertura pocos meses después de la inauguración del primer establecimiento, que comenzó a funcionar en junio de 2026.

“Gracias por acompañarnos siempre”, expresó el creador de contenido en sus redes sociales, junto a las imágenes de la inauguración donde se ve las extensas filas que se formaron afuera del centro comercial.

Dónde queda la segunda sucursal de Justo en Mendoza

El nuevo local de Justo está ubicado en La Barraca Mall, en Guaymallén. La sucursal ya abrió sus puertas y atenderá de lunes a domingo, de 10 a 21.

La primera sucursal de Justo funciona en pleno centro de Ciudad de Mendoza, en Entre Ríos 78, entre las avenidas San Martín y San Juan. El establecimiento abrió en junio de 2026 y rápidamente comenzó a ganar notoriedad gracias a la difusión del negocio en las redes sociales de la pareja.

Sus horarios de atención son los siguientes: