Pampita una diosa polinesia que “baila” con ballenas

Durante unas vacaciones soñadas la modelo acompañada por su pareja Martín Pepa compartió el momento en redes con un video emotivo que rápidamente se volvió viral. Coronada de flores, rodeada de naturaleza y envuelta en una atmósfera mágica, se convirtió en una auténtica diosa.

Carolina “Pampita” Ardohain volvió a ser protagonista de una historia que mezcla amor, naturaleza y una postal de ensueño. En medio de una escapada romántica con su pareja Martín Pepa, la modelo viajó a Tahití, la isla más grande de la Polinesia Francesa, donde vivió una experiencia que definió como “un sueño cumplido”: nadar junto a ballenas yubarta en aguas cristalinas. El momento fue registrado en un video que compartió en redes sociales, acompañado por un fragmento de la ópera Turandot y un agradecimiento a su pareja por hacer posible esa vivencia.

La publicación, que rápidamente se volvió viral, muestra a Pampita con traje de neoprene, haciendo snorkel y rodeada por los majestuosos cetáceos. La escena, que parece salida de un documental, fue celebrada por miles de seguidores y figuras del espectáculo. “Gracias Martín Pepa por cumplirme este sueño de bailar con ballenas”, escribió la conductora, visiblemente conmovida. La actividad, que no requiere entrenamiento previo, se convirtió en el punto más alto de unas vacaciones que también marcaron la reconciliación de la pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial)

Además del encuentro con las ballenas, Pampita compartió postales de alto impacto visual: trajes de baño vibrantes, coronas de flores, paseos en velero y atardeceres tropicales. En una de las imágenes más comentadas, se la ve con una microbikini roja, collar típico de la isla y una gran corona vegetal, en plena conexión con el entorno. También lució un vestido marrón chocolate, ideal para una cita nocturna frente al mar, que marcó tendencia entre sus seguidores.

La modelo, que atraviesa un gran momento profesional con su rol en Los 8 escalones y su participación en DSports, aprovechó el viaje para desconectarse de la rutina y reconectar con lo esencial. “Nos extrañábamos mucho, teníamos ganas de intentarlo desde otro lugar”, declaró sobre su reconciliación con Pepa.

Con más de ocho millones de seguidores en Instagram, Pampita volvió a demostrar que su presencia trasciende la moda y el espectáculo. En esta ocasión, lo hizo desde un lugar de introspección, belleza natural y emociones profundas. Las vacaciones en la Polinesia Francesa no solo dejaron imágenes inolvidables, sino también una narrativa de amor, reencuentro y conexión con la naturaleza que capturó la atención del público y los medios.