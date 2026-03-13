“No vamos a ir a ganarla”: el spot que protagonizó Lionel Scaloni y paralizó a toda Argentina

A tres meses del Mundial 2026, un spot protagonizado por Lionel Scaloni se volvió viral y despertó la emoción de los hinchas argentinos. Mirá el video.

A poco más de tres meses del inicio del Mundial 2026, un nuevo spot publicitario protagonizado por Lionel Scaloni generó impacto entre los hinchas argentinos y alimentó la expectativa de cara a la próxima Copa del Mundo. El anuncio muestra al entrenador de la Selección argentina dejando un mensaje que rápidamente se viralizó en las redes sociales: “No vamos a ir a ganarla, vamos a defenderla”.

En el spot, Lionel Scaloni, técnico campeón del mundo con la Selección argentina, aparece caminando hacia una conferencia de prensa previa al torneo mientras los flashes de las cámaras lo rodean.

En ese contexto, el periodista Germán Paoloski le pregunta cómo se prepara el equipo para volver a ganar la Copa del Mundo.

La respuesta inicial del entrenador sorprende: “Esta vez es diferente. Ya no somos los mismos de hace cuatro años. Sepamos todos que no vamos a ir a ganarla”.

La frase genera desconcierto entre los hinchas que aparecen en el anuncio, hasta que el entrenador completa la idea con una aclaración que cambia el sentido del mensaje: “Vamos a ir a defenderla, y la vamos a defender con la misma ilusión con la que la ganamos”.

A lo largo del video, Scaloni también invita a los fanáticos a acompañar al equipo durante la competencia y a defender el título conseguido en Qatar 2022. “Defendámosla juntos. Como solo nosotros sabemos hacerlo. Como defendemos un resultado, a un amigo o a la historia”, señala el entrenador en uno de los momentos más emotivos del spot.

“Lloremos de felicidad en el trabajo, suframos juntos en cada bar, saltemos con locura en todas las esquinas y defendamos entre todos eso que nadie en el mundo jamás entendería. Argentina no es un sentimiento, son todos”, cierra el spot que ya ha recorrido las redes sociales y ha emocionado a miles de argentinos.

La Selección argentina y su camino en el Mundial 2026

La Selección argentina, vigente campeona del mundo, llegará al Mundial 2026 con el desafío de defender el título obtenido en Qatar 2022, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni se consagró tras vencer a Francia en la final.

En la fase inicial del torneo, la Albiceleste integrará el Grupo J, donde se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. Los partidos del conjunto argentino en la fase de grupos están programados para el 16, 22 y 27 de junio, respectivamente.