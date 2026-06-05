“No arrancó el Mundial y ya hay un lesionado”: el divertido video del hijo de Enzo Fernández que hizo estallar las redes

Benjamín, el hijo del campeón del mundo, protagonizó una escena que enterneció a miles de usuarios. Acostado en una camilla, pidió masajes en el gemelo para llegar “en condiciones” al Mundial y se volvió viral.

A días del inicio del Mundial 2026, un inesperado “lesionado” se robó todas las miradas en las redes sociales. No se trata de ninguna figura de la Selección Argentina, sino de Benjamín, el hijo de Enzo Fernández, quien protagonizó un tierno y divertido video que rápidamente conquistó a los fanáticos.

Con apenas unos segundos de grabación, el pequeño volvió a demostrar el carisma que lo convirtió en una de las figuras más queridas por los seguidores del mediocampista argentino.

En las imágenes viralizadas en redes sociales, Benjamín aparece acostado sobre una camilla mientras conversa con un profesional al que le explica, muy serio, que tiene una molestia física.

“Se me acalambró el gemelo”, comenta el pequeño, mientras señala una crema y pide que le realicen masajes en la zona afectada.

No es la primera vez que el hijo de Enzo Fernández se convierte en tendencia. Cada aparición pública del pequeño suele despertar ternura y comentarios entre los seguidores del futbolista y de la Selección Argentina.

Esta vez, la publicación llegó en plena cuenta regresiva para la Copa del Mundo y muchos usuarios aprovecharon para bromear con una posible “baja” antes del debut.

El video rápidamente se llenó de mensajes y bromas de los usuarios.“No empezó el Mundial y ya tenemos lesionados”, “a esta altura Benja es más famoso que el padre”, “¿dónde mando el CV para ser el fisioterapeuta de Benja?”, “es imposible no quererlo”.

La publicación acumuló miles de “me gusta” y volvió a confirmar que cada ocurrencia del hijo del volante argentino genera un enorme impacto entre los fanáticos.