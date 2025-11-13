“Necesito dinero”: el desgarrador relató de una abuela mendocina que pedía en la calle

La imagen de una abuela mendocina pidiendo ayuda en plena avenida San Martín generó una ola de emoción y solidaridad en las redes sociales. Un joven compartió su testimonio en TikTok y expuso la dura realidad que atraviesan muchos adultos mayores en Argentina.

No todos viven la misma realidad, mientras hay personas a las que en la vida les está yendo bien, hay otras tantas que están pasando crisis, hambre, falta de trabajo y no les queda otra que salir a pedir. Un joven iba pasando por una calle del centro mendocino cuando se encontró con una situación que lo dejó profundamente conmovido. Una abuela que se pasaba toda la mañana pidiendo para poder llevar un poco de plata a su casa.

Hoy en día en la Argentina, una jubilación mínima es de aproximadamente unos $335.000, un poco más $400.000 si le sumamos el bono de $70.000 que pagan todos los meses. Un sueldo que para mucho no alcanza. Jubilados que tienen que salir nuevamente a trabajar, hacer changas o pedirles ayuda a sus familias, pero no todos pueden hacerlo.

Mientras caminaba por el centro de Mendoza, un joven se encontró con una situación que lo paralizó: una mujer mayor, con una bolsita en la mano, pidiendo ayuda a cada persona que pasaba. La abuela, llamada Olga, llevaba horas en la vereda intentando reunir unos pesos para poder subsistir.

Su relato fue devastador. Entre lágrimas, contó que había trabajado años atrás en una bodega, pero que fue despedida cuando quedó embarazada. Desde entonces, se dedicó por completo a su familia. Hoy, su realidad es otra: no alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

Por eso, todas las mañanas se ubica casi en la esquina de Catamarca y avenida San Martín, desde las 8 hasta las 13, para pedir lo que pueda. Su necesidad es concreta: “Necesito dinero”, le dijo al joven que la abordó. Está por operarse los juanetes, sufre dolores constantes y además debe ayudar a su nieto, quien también depende de ella.

Cuando el joven intentó hacerle una transferencia, se encontró con otro obstáculo: el celular de la abuela era tan antiguo que no podía instalar ninguna billetera virtual ni abrir una cuenta bancaria. Sin embargo, él no se dio por vencido. Se ofreció a conseguirle un teléfono nuevo y la acompañó para tramitar una cuenta que le permitiera recibir ayuda. “Va a salir adelante, no se haga problema”, le dijo para tranquilizarla.

El video, publicado por el usuario @bruni.garcia7, se volvió viral en pocas horas y generó una enorme repercusión. Miles de usuarios dejaron mensajes de apoyo, ofrecieron ayuda económica y preguntaron por la manera de colaborar con Olga. Gracias a la difusión y la solidaridad de muchos, el mendocino consiguió abrirle una cuenta a Olga para que la ayudaran.