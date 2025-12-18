Mostró su casamiento en TikTok y la iglesia de Mendoza se volvió viral: dónde queda y cuál es su historia

Un video de boda compartido en TikTok despertó la curiosidad de miles de usuarios que quedaron fascinados por una iglesia histórica de Mendoza, rodeada de viñedos.

Entre la rutina diaria y el scroll infinito, un video logró destacarse y emocionar a miles de personas. Una pareja mendocina mostró fragmentos de su casamiento en TikTok y, lejos de centrarse solo en los novios, la atención se la llevó el escenario: una capilla antigua, imponente y rodeada de naturaleza, que despertó una avalancha de comentarios preguntando dónde quedaba este edificio en Mendoza.

Las imágenes muestran a la novia llegando en un auto antiguo color rojo, vestida de blanco y con un largo velo, mientras la música comienza a sonar en la puerta del templo. Sin embargo, lo que terminó de enamorar a los usuarios fue el entorno: una iglesia mendocina rodeada de viñedos, con una estética única que muchos no conocían.

La iglesia mendocina que cautivó en las redes sociales

La ceremonia se realizó en el ex seminario de Lulunta, ubicado en el departamento de Maipú, un lugar cargado de historia y valor patrimonial. La capilla fue levantada por Fray Manuel Apolinario Vásquez, uno de los fundadores de la villa de Maipú, en honor a la Virgen del Tránsito.

Décadas más tarde, en los años 40, el predio fue destinado a la formación de sacerdotes y se convirtió en seminario por impulso de monseñor Buteler. Hoy, el ex seminario funciona como casa de retiro espiritual y es considerado uno de los espacios religiosos más emblemáticos del departamento.

El edificio fue diseñado por el reconocido arquitecto Daniel Ramos Correa y responde a un marcado estilo neocolonial. Está ubicado en un punto clave: la curva donde el carril Maza se transforma en Franklin Villanueva, antiguo camino hacia Las Barrancas.

La construcción del seminario mayor comenzó en 1936, con la colocación de la piedra fundamental en 1944. El seminario menor se creó en 1946 y el complejo se completó en 1949, tras siete etapas de obra.

La propiedad cuenta con 7.611 metros cuadrados, amplios jardines, pinares y una capacidad para albergar a unas 100 personas, además de una sala de reuniones. Todo el entorno genera un clima ideal para la oración, el retiro y las celebraciones religiosas, como casamientos y bautismos.

Datos útiles para visitarlo

Según información de la Arquidiócesis de Mendoza, la Casa del Tránsito es atendida por las Hermanas Carmelitas Descalzas de la Santísima Trinidad.