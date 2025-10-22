Mostró cómo está hoy el Parque Ortega y despertó nostalgia en los mendocinos: ¿volverá a abrir?

El joven visitó el espacio verde ubicado en Rodeo del Medio y las imágenes de su estado actual sorprendieron a todos en las redes sociales.

El recuerdo de los antiguos lugares que en un pasado brillaron en Mendoza volvió a despertar nostalgia y curiosidad. Esta vez, el protagonista fue el Parque Ortega, un espacio verde que marcó una época y a más de una generación en la provincia. Un mendocino mostró en las redes sociales cómo está hoy en día y las imágenes sorprendieron a miles de usuarios. El espacio, que alguna vez fue símbolo de recreación y encuentros familiares, lleva más de 20 años cerrado y abandonado, aunque podría tener una nueva oportunidad de renacer.

El creador de contenidos, eljoni_ok, decidió mostrar cómo se encuentra hoy el interior de este gran parque ubicado en Rodeo del Medio. El video muestra la entrada con algunos escombros, ya sin luces, ni esplendor, ni gente que lo visite.

“Este parque tiene más de 130 años y lleva más de 20 abandonado. En su mejor época era uno de los lugares más visitados de Mendoza. Tenía grandes piletas, parrillas, quinchos, juegos y canchas. Se hacían los mejores bailes e iban los mejores artistas nacionales e internacionales”, relató el joven junto a las imágenes que grabó.

El redescubrimiento del Parque Ortega reavivó la memoria de los espacios culturales que marcaron a generaciones de mendocinos. Lo que alguna vez fue sinónimo de diversión y encuentros, hoy se presenta como una postal congelada en el tiempo, que combina historia, misterio y abandono.

Las imágenes fueron compartidas a través de TikTok y rápidamente se volvieron virales. Muchos mendocinos se acordaron de viejas anécdotas, mientras muchos indicaron que el municipio de Maipú junto con los vecinos está trabajando para volver a abrirlo.

El origen del Parque Ortega: una joya del siglo XIX

El Parque General Ortega fue concebido por el General Rufino Ortega, militar y ex gobernador de Mendoza, entre 1890 y 1898, según investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo. Su idea era crear un lugar de esparcimiento exclusivo para la alta sociedad, pero con el tiempo se convirtió en un símbolo popular de la provincia.

Durante más de 40 años funcionó como colonia de vacaciones, sitio de picnics familiares, actividades educativas y hasta pista de baile. A mediados del siglo XX, el predio pasó a manos del Centro de Almaceneros Minoristas y Anexos de Mendoza, que modernizó las instalaciones, incorporando una piscina, churrasqueras, sanitarios y un gran salón de eventos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mendozantigua (@mendozantigua)

Sin embargo, tras décadas de esplendor, el parque comenzó a decaer. La falta de mantenimiento, la destrucción de sus estructuras y la tala de árboles centenarios marcaron su deterioro. Finalmente, en el año 2000, cerró sus puertas y fue completamente abandonado.

Desde su cierre, el Parque Ortega permaneció inaccesible al público. Las imágenes compartidas en redes sociales son las primeras en mostrar su interior después de más de dos décadas, lo que aumentó la curiosidad de los mendocinos.

¿El Parque Ortega volverá a abrir?

En 2023, la Cámara de Senadores de Mendoza aprobó un proyecto de ley impulsado por el ex legislador Edgardo Pintos, al que se sumaron las diputadas Tamara Salomón y Duilio Pezzutti, para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble donde se ubica el parque.

La iniciativa fue aprobada tanto en Diputados como en Senadores y enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación. El objetivo es transformar el predio en un nuevo espacio verde temático, con conservación ambiental y acceso público.

El inmueble, ubicado sobre calle Rufino Ortega s/n, abarca más de 4 hectáreas y fue declarado Patrimonio Histórico, Ambiental, Religioso, Educativo y Cultural por la Ley 8404 en 2012.

Por ahora, el parque sigue cerrado, pero el interés y la nostalgia que despertó el video de @eljoni_ok muestran que los mendocinos aún sueñan con volver a caminar entre sus árboles centenarios.