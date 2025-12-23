Mostraron un video de cómo eran las noches de 1997 en el Cerro de la Gloria y despertaron una ola de nostalgia

Un fotógrafo mendocino compartió videos inéditos de los años 90 en Mendoza cuando los jóvenes se reunían los fines de semana en el parque y se volvió viral en las redes sociales.

Un entrañable video despertó la nostalgia de miles de usuarios en las redes sociales. Es que en las imágenes inéditas mostraron como era una típica noche de jueves cuando los jóvenes mendocinos se juntaban en el Cerro de la Gloria a fines de los años 90, un escenario que se ve muy diferente al actual.

La nostalgia volvió a decir presente luego de que se viralizara un video en las redes sociales sobre cómo eran las noches de verano en Mendoza en 1997, específicamente en el emblemático Cerro de la Gloria.

El material fue compartido por el fotógrafo mendocino Sergio Larrañaga a través de su cuenta de Instagram @sergionyc. “Una salida con mis amigas al Cerro de la Gloria en Mendoza en el verano de 1997”, escribió el autor del posteo que despertó una catarata de comentarios de usuarios que vivieron esa época o escucharon historias sobre los tradicionales encuentros de los jueves por la noche en ese punto icónico de la provincia.

Así eran las noches mendocinas en el Cerro de la Gloria en los 90

El video muestra a grupos de jóvenes reunidos en la cima del cerro, compartiendo cervezas, caminando alrededor del Monumento al Ejército de los Andes y charlando frente a cámara con total naturalidad. En uno de los fragmentos más recordados, una de las chicas resume la escena: “Bueno, estos son los jueves de Mendoza en el Cerro de la Gloria. Esto es lo que pasa”.

El registro también parece estar dedicado a una persona que se encontraba fuera del país. “Saludos, acá estamos en Mendoza. Te mandamos un beso enorme para Nueva York. Y te esperamos loco, te esperamos muy pronto acá”, dicen en otro tramo mientras se escuchaba la música de fondo y un clima bastante festivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Larrañaga (@sergionyc)

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando una joven dice: “¿Me convidás un Pronto?”. La mención no pasó desapercibida: se trataba de una bebida alcohólica muy popular en Mendoza durante los años 90 y se volvió un símbolo de esa generación.

El video continúa con imágenes del cerro colmado de autos, jóvenes caminando, música de fondo y chicas bailando mientras repiten: “Esto es lo que se hace los jueves en Mendoza”. Postales que hoy resultan impensadas en ese espacio, pero que reflejan una forma de encuentro típica de la década del 90.

La publicación generó miles de reacciones y comentarios que despertaron la nostalgia de cientos de mendocinos que vivieron esa época: “Qué lindoooo, quiero ver más videos de estos”, “Grandes recuerdos, hasta era un lugar seguro”, “Qué buena época, los 90 fueron únicos”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.