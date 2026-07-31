Mostraron como trabajan en Puente del Inca bajo más de dos metros de nieve y las imágenes se volvieron virales

El intenso temporal de nieve en Mendoza dejó postales inéditas en Puente del Inca, donde comerciantes y trabajadores debieron abrir túneles entre la nieve para retomar sus actividades. Las imágenes recorrieron las redes sociales mientras el Paso Cristo Redentor continúa cerrado.

Las consecuencias del histórico temporal de nieve que afecta a la cordillera mendocina siguen sorprendiendo. En las últimas horas, un video grabado en Puente del Inca mostró cómo vecinos y comerciantes trabajan rodeados por paredes de nieve de varios metros de altura para volver a abrir sus locales, una escena que rápidamente se viralizó por el impactante paisaje que dejó la tormenta.

La acumulación nívea superó los dos metros de altura en algunos sectores de la alta montaña, obligando a excavar verdaderos túneles para poder desplazarse entre los comercios y las viviendas.

Las imágenes de Puente del Inca sorprendieron a turistas y usuarios en redes sociales

Luego de varios días de intensos trabajos realizados por personal de Vialidad Nacional y Gendarmería Nacional para despejar distintos sectores del corredor internacional, algunos turistas lograron llegar hasta Puente del Inca y registraron el estado en el que quedó el histórico paraje.

En las imágenes se observa a personas caminando por estrechos pasillos abiertos entre enormes paredes de nieve, mientras comerciantes atienden sus puestos luego de permanecer varios días prácticamente sepultados por el temporal.

“Miren la cantidad de nieve que hay, es tremendo”, expresaron los visitantes durante el recorrido, sorprendidos por una nevada que, según habitantes de la zona, no se registraba con semejante magnitud desde hace más de cuatro décadas.

@roguiamza 👉🏻29/7 Día Miércoles 🏔️🇦🇷 Llegamos hasta Puente del Inca!!! Tremenda Nevada ❄️❄️❄️ Hace muchísimos años no se veía tanta nieve en nuestra Cordillera, gracias Pachamama🌱 La gente del lugar nos reciben, le abren paso al turismo, ojalá que todos trabajasemos así, para mover la economía local para ayudar a los habitantes de la Alta montaña, para que los turistas se vayan de Mendoza con hermosos recuerdos!!! gracias a todos quienes nos permitieron llegar 🙌🏻 ha Sido un espléndido día. Vayan a la Alta Montaña, consuman cosas de los mismos chicos del lugar, lleven recuerditos, alfajores y un ❤️ bondadoso. Vengan Turistas!!!! vengan!!! los estamos esperando 🤗 #nieve #mendoza #cordillera #nevadas #turismo ♬ sonido original – RocíoGuíaMendoza

El Paso Cristo Redentor sigue cerrado por la nieve

Desde Puente del Inca hasta la boca del Túnel Internacional Cristo Redentor, la ruta permanece completamente bloqueada debido a la acumulación de nieve y la presencia de placas de hielo sobre la calzada.

Por este motivo, el Paso Internacional a Chile continúa cerrado y, por el momento, no existe una fecha confirmada para su reapertura.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las condiciones inestables continuarán durante los próximos días, con breves períodos de mejoramiento que todavía no permiten garantizar condiciones seguras para la circulación.

Recién a partir de los próximos días se espera una mejora más sostenida que permitirá el ingreso permanente de maquinaria para continuar con las tareas de despeje sobre la ruta internacional.

La magnitud de la nevada también generó serias complicaciones para quienes permanecían en los distintos asentamientos cordilleranos.

Durante las últimas horas, los equipos de emergencia evacuaron a 101 personas desde Puente del Inca hacia Polvaredas, mientras que varias familias decidieron trasladarse por sus propios medios hasta Uspallata ante la falta de alimentos, leña y otros insumos básicos para afrontar las bajas temperaturas.

Más de 1.500 camiones permanecen varados

El cierre del corredor internacional, que ya lleva varios días, mantiene retenidos a más de 1.500 camiones a lo largo del corredor bioceánico.

Frente a este escenario, el Gobierno de Mendoza trabaja en un plan de contingencia para liberar el tránsito pesado de manera escalonada una vez que las condiciones meteorológicas mejoren y las autoridades puedan garantizar la seguridad de los conductores.