Nuevo Plan Hogar: últimos días para inscribirte y cobrar los $9593

Los beneficiarios del ex Plan Hogar tienen tiempo hasta fin de mes para inscribirse en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), requisito indispensable para continuar accediendo al beneficio destinado a la compra de garrafas. El nuevo esquema contempla un reintegro de $9.593 por unidad adquirida.

La medida surge luego de que la Secretaría de Energía eliminara el Plan Hogar, programa mediante el cual las familias vulnerables recibían un pago mensual acreditado a través de Anses para afrontar el costo del gas envasado.

Cómo funcionará el nuevo subsidio

A partir del nuevo sistema, el beneficio dejará de pagarse de forma directa y pasará a aplicarse mediante reintegros. Los usuarios deberán comprar la garrafa en comercios adheridos y abonar la operación utilizando las billeteras virtuales BNA+ o MODO.

Una vez realizada la compra, recibirán un reintegro de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos, siempre dentro de los límites establecidos por el programa.

En el caso de MODO, el pago podrá efectuarse desde cualquiera de los bancos adheridos a la plataforma, por lo que no será necesario ser cliente del Banco Nación para acceder al beneficio.

Cuántas garrafas cubre el subsidio

La cantidad de garrafas subsidiadas variará según la época del año, manteniendo una lógica similar a la del antiguo Plan Hogar.

Durante los meses más fríos —abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre— se cubrirán hasta dos garrafas de 10 kilos por mes. Esto significa que una familia podrá recibir hasta $19.186 mensuales en concepto de reintegros.

En tanto, entre octubre y marzo, el subsidio alcanzará una garrafa mensual, lo que equivale a una devolución de $9.593.

Quiénes pueden acceder

El beneficio está dirigido a ex titulares del Plan Hogar, usuarios de garrafas que nunca estuvieron registrados en el sistema RASE y personas que necesiten actualizar datos vinculados a ingresos o composición del grupo familiar.

Para acceder al subsidio, el hogar deberá contar con ingresos mensuales iguales o inferiores a $4.303.392, monto equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

También podrán acceder quienes superen ese tope si cuentan con alguna de las siguientes condiciones:

Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra.

Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Sin embargo, quedarán excluidos los hogares que posean vehículos con menos de tres años de antigüedad —salvo que haya una persona con CUD—, tres o más inmuebles, embarcaciones de lujo, aeronaves o participaciones societarias.

Cómo hacer la inscripción

La inscripción al nuevo sistema es completamente online. Los interesados deberán registrarse a través de la página oficial de subsidios del Gobierno nacional antes de fin de mes para no perder el acceso al beneficio.