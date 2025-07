Mendoza: juntan firmas para que vuelva el pato Juan a la florería ¿por qué no está?

Hace días que el animal no es visto en la esquina de Garibaldi y San Martín. En su lugar apareció un cartel de la dueña explicando el motivo que rápidamente se hizo viral en las redes sociales y desató todo tipo de reacciones.

La esquina de Garibaldi y San Martín, en pleno centro de Mendoza, ya no es la misma. Quienes transitan a diario por esa zona notaron la ausencia de un personaje muy particular: el pato Juan, la mascota de la florería que rápidamente se volvió muy querido en las redes sociales. Sus dueños explicaron por qué no está más en la vereda y pidieron ayuda para que vuelva.

El ave, propiedad de Margarita, la dueña del tradicional puesto de flores ubicado en el Kilómetro 0, solía estar acompañada por sus perros salchicha y el pato Juan. Pasaba los días entre los arreglos florales, un bebedero de agua, y los saludos afectuosos de vecinos y turistas. La escena era tan particular que rápidamente se volvió viral en redes sociales, transformando al ave en una figura querida y reconocida.

Sin embargo, en los últimos días, apareció un cartel en el lugar que sorprendió a todos: “Hola, soy Juancito, les quería comentar que me hicieron una denuncia y no me dejan estar”. Así se enteraron muchos de que el famoso pato fue retirado de la vereda.

Desde la florería hablaron con elnueve.com y comentaron que una vecina hizo una denuncia por tenencia de aves de corral. Según indica, el inmueble debía ajustarse a la Ordenanza Municipal N°2928/90 y tenía 48 horas para cumplirlo, por lo que tuvieron que llevarse a Juan.

@cele.nina1 gracias señora por la denuncia, que le vuelva el doble de lo que hizo 😘 ♬ sonido original – cele nina

Ante esto, lo cierto es que la ausencia del pato generó un fuerte revuelo en redes sociales, donde varios usuarios iniciaron una campaña: juntar firmas para que Juan vuelva.

Fue así como sus dueños pusieron un banquito en la vereda, donde solía estar el ave y muchos mendocinos comenzaron a firmar el cuaderno.

Sin embargo, otros usuarios destacaron que el animal no debería estar en pleno centro, sino en un hábitat más natural por su seguridad. “Por su seguridad y la seguridad vial es lo mejor! Además, genera problemas de higiene y molestia a los caninos”, apuntaron en TikTok.

¿Qué hacía un pato en el centro de Mendoza?

Lo que para muchos parecía insólito, se transformó con el tiempo en una parte entrañable del paisaje urbano. Juan no solo convivía con las flores, sino que era habitual verlo “paseando” por la vereda e incluso —según cuentan algunos vecinos— “leyendo” frente a la vidriera de una librería cercana.