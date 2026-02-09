Mendoza: estaban enterrando a un familiar y se dieron cuenta que el ataúd no entraba en el pozo

Una despedida marcada por la angustia y la indignación se volvió viral durante un entierro en el cementerio de Godoy Cruz, cuando la familia se dio cuenta de que el ataúd no entraba en el pozo. El video superó los 2 millones de reproducciones y generó fuerte repercusión en redes sociales.

Un momento de profundo dolor terminó convertido en un episodio de fuerte tensión y repercusión en redes sociales. Una familia vivió una situación inesperada durante un entierro en el cementerio de Godoy Cruz, cuando advirtió que el pozo no tenía las dimensiones necesarias para que ingresara el ataúd. La escena fue filmada por uno de los presentes y el video se volvió viral en cuestión de horas.

El hecho ocurrió en el cementerio departamental, donde los familiares se disponían a despedir a su ser querido. Sin embargo, al intentar bajar el féretro, notaron que el espacio cavado en la tierra resultaba insuficiente. Según se observa en las imágenes que circularon en TikTok, el cajón no encajaba correctamente, lo que obligó a interrumpir la ceremonia.

En medio de la angustia, una mujer comenzó a grabar el momento y cuestionó el trabajo realizado por los empleados del lugar. “No puede ser posible esto”, se la escucha decir mientras reclama que agranden el pozo y califica la situación como una “falta de respeto”. Otros familiares, visiblemente afectados, expresaron su malestar por tener que atravesar ese contratiempo en medio del duelo.

En el video también se observa cómo trabajadores del cementerio y allegados intentan ampliar el hueco para resolver el inconveniente. “Encima que estamos con un dolor en el corazón, tenemos que ponernos a picar acá”, se escucha exclamar a uno de los presentes. Además, señalaron que el pozo no alcanzaba la profundidad reglamentaria de dos metros de altura.

Tras varios minutos de tensión y cruces verbales, finalmente lograron acondicionar el espacio y concretar el sepelio. No obstante, el episodio ya había quedado registrado y fue difundido masivamente.

La publicación superó las 2,3 millones de visualizaciones en TikTok, generando cientos de comentarios y reacciones. Muchos usuarios manifestaron su indignación por lo ocurrido, mientras que otros debatieron sobre los controles y protocolos en los servicios funerarios.