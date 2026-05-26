“Me saqué un Messi”: la original forma de poner notas de una maestra que revolucionó las redes

Una docente reemplazó las calificaciones tradicionales por jugadores de la Selección Argentina y logró algo inesperado: sus alumnos ahora se entusiasman por estudiar para “llegar a Messi”.

Una joven maestra se volvió viral en TikTok tras mostrar una creativa manera de corregir exámenes que sorprendió tanto a alumnos como a miles de usuarios en redes sociales. En lugar de utilizar números tradicionales, decidió reemplazar las notas por futbolistas de la Selección Argentina campeona del mundo.

Así, sacar un 10 equivale a “sacarse un Messi”, mientras que otras calificaciones aparecen representadas por jugadores como Emiliano Martínez, Julián Álvarez o Rodrigo De Paul. La propuesta no tardó en explotar en redes sociales y ya acumula millones de reproducciones y miles de comentarios.

La docente que convirtió las notas en jugadores de fútbol

La protagonista de esta historia es Estefanía Rivero, una docente de 25 años que atraviesa su primer año dando clases y decidió innovar dentro del aula.

La idea surgió a partir de la pasión de sus alumnos por las figuritas y el furor permanente por la Scaloneta. “Quería hacer algo distinto para que las evaluaciones no fueran siempre iguales”, explicó la maestra en el video que compartió en TikTok.

Cada examen corregido incluye una imagen de un futbolista junto a la frase: “¡Te sacaste un…!”, seguida del nombre del jugador correspondiente al puntaje obtenido.

Según contó la docente, el impacto fue inmediato y el cambio de actitud de los chicos la sorprendió. “Antes las notas no les importaban demasiado, pero ahora todos quieren llegar a Messi”, relató entre risas.

La propuesta convirtió las evaluaciones en una especie de desafío futbolero que despertó más entusiasmo dentro del aula y generó mayor interés por mejorar los resultados. Incluso, la maestra aseguró que varios estudiantes mejoraron sus calificaciones después de implementar este sistema.

La publicación rápidamente se volvió viral y superó el millón y medio de reproducciones en TikTok, además de miles de “me gusta” y comentarios. Muchos usuarios celebraron la creatividad de la docente y recordaron situaciones similares de sus años escolares. Entre las frases más repetidas aparecieron bromas como: “Ma, me saqué un Dibu”, “Los del fondo somos todos Montiel” o “¿El 9,5 sería un Julián Álvarez y medio?”.