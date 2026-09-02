Martita Fort le puso puntaje a los muchachos de la Selección y “encendió” la polémica con Licha Martinez

La heredera del recordado Ricardo Fort sorprendió con declaraciones desinhibidas en una entrevista, donde calificó a varios futbolistas argentinos con frases cargadas de humor y sexualidad.

En el canal de streaming Blender, Martita Fort volvió a captar la atención del público con un estilo directo y provocador que recuerda a su querido padre Ricardo Fort. La joven se animó a ponerle puntaje a varios jugadores de la Selección Argentina y acompañó cada número con frases que mezclaron humor, picardía y comentarios subidos de tono.

El momento más comentado llegó cuando habló de Lisandro Martínez, a quien calificó con un 8 y describió como “un turro lindo” con “pinta de co… muy bien”. Esa declaración fue suficiente para que su esposa, Muriel López Benítez, respondiera en redes sociales con una indirecta que se interpretó como defensa de su relación.

La influencer no se limitó a Martínez. También opinó sobre otros referentes de la Scaloneta. Al Dibu Martínez le dio un 10 y lo definió como “el mejor jugador del Mundial” con “cara de muy copado” y “cara atorrante”. Sobre Julián Álvarez recordó que de chica le gustaba y lo calificó con un 7, destacando que “tiene cara de virgo, de buenudo”. En cambio, con Cuti Romero fue más crítica y apenas le otorgó un 5 o 6, señalando que “no me llama la atención” y que “está un poco pasado de la raya de aceptación”.

Finalmente, al hablar de Lionel Messi se mostró emocionada y lo calificó con un 10 rotundo, afirmando que “todos le debemos un beso… en la mejilla”.

Las frases de Martita se viralizaron rápidamente y generaron debate en redes sociales. Mientras algunos celebraron su estilo frontal y desinhibido, otros cuestionaron el tono de sus comentarios hacia futbolistas con pareja estable. El caso de Lisandro Martínez fue el más sensible, ya que su esposa reaccionó públicamente con un mensaje que reforzó la idea de que los dichos de la influencer habían cruzado un límite.

Lisandro y Muriel mantienen una relación desde la adolescencia en Gualeguay, Entre Ríos, y han atravesado juntos toda la carrera del defensor: desde sus inicios en Newell’s Old Boys, su paso por Defensa y Justicia, el Ajax y actualmente el Manchester United. Son padres de Aurora y suelen mostrarse como una pareja consolidada, lo que explica la rápida respuesta de Muriel ante los comentarios de Fort.

La polémica expone cómo las declaraciones de influencers pueden impactar en la vida privada de figuras deportivas y abrir discusiones sobre los límites del entretenimiento en entrevistas públicas. El silencio de Lisandro Martínez, que prefirió no pronunciarse, contrasta con la intensidad de las reacciones en redes, donde el tema se instaló como uno de los más comentados del día.