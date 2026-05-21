Los periodistas de canal 9 se animaron a “bebotear” en vivo y la cara del Chicho estalló a todos de risa 

Entre música, poses improvisadas y mucha diversión, los conductores de Canal 9 protagonizaron un divertido momento al aire que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Cada jornada los periodistas de canal 9 realizan el pase entre los programas Viva la Mañana y Cada Día. En medio de las idas y vueltas, cada tanto los protagonistas dejan algún que otro momento que termina volviéndose viral en las redes sociales. El estudio se transformó en pasarela y la noticia se volvió desfile. Entre risas, música y complicidad, las chicas del noti, los integrantes de Cada Día y el “Chicho” Bazzali se animaron a mostrar sus mejores poses para bebotear en las redes sociales.

Con música de fondo y entre comentarios cómplices, las periodistas y conductores comenzaron a desfilar por el estudio haciendo poses, miradas serias y movimientos típicos de videos virales de TikTok e Instagram.

Con pasos firmes, poses improvisadas y hasta consejos sobre cómo “conquistar”, el equipo se divirtió frente a cámara. Hubo coreografías, caras serias de video, mucho ”piquito” y hasta Daniela Galván se animó a dejar todo frente a la cámara.

Sin embargo, el instante que terminó explotando en redes sociales fue cuando le tocó el turno a Chicho Bazzali.

Lejos de realizar poses exageradas o seguir la dinámica del resto, el periodista se mostró rígido y serio frente a cámara, lo que provocó inmediatamente las burlas y carcajadas de sus compañeros.

“¿Qué hace? ¡Parece foto carnet!”, lanzaron entre risas desde el estudio, mientras otro compañero le gritaba: “¡Haga naricita para las tías!”.

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El video fue compartido a través de las redes sociales y rápidamente se volvió viral. En los comentarios muchos mendocinos destacaron la simpatía de los periodistas: “Me encanta los pases, me río muchísimo con ustedes son unos grandes”, “Amo el noti de la mañana, Dani no te vayas nunca”, escribieron.