El vallado bloquea las bajadas y quebradas que conectan el cerro con el teatro griego Frank Romero Day. La medida generó polémica entre los mendocinos, ya que en otros recitales y durante la Vendimia esos sectores suelen funcionar como miradores gratuitos.

La instalación de un extenso vallado en el Cerro de la Gloria generó sorpresa y polémica en Mendoza, a pocas horas del recital de La Renga en el teatro griego Frank Romero Day. Los cierres impedirán que el público pueda observar el espectáculo desde los miradores y las bajadas que conectan el cerro con el predio, una alternativa que tradicionalmente utilizan cientos de personas durante la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Los trabajos comenzaron durante la tarde de este jueves, cuando operarios colocaron vallas metálicas de considerable altura para bloquear los accesos a las quebradas que dan hacia el sur del Cerro de la Gloria. Las imágenes del operativo se difundieron rápidamente en redes sociales y despertaron cuestionamientos entre los mendocinos.

La decisión fue confirmada por el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, y acordada con la organización del recital. De esta manera, quienes no tengan entrada no podrán ubicarse en esos sectores para seguir el show desde afuera del teatro.

Por qué cerraron los accesos del Cerro de la Gloria para La Renga

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente informaron que las autorizaciones para instalar el vallado fueron solicitadas a la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y posteriormente otorgadas.

Por su parte, desde Cultura aclararon que el Teatro Griego depende de esa área, pero que los cerros que lo rodean tienen otra jurisdicción. También precisaron que el circuito peatonal del Cerro de la Gloria continuará habilitado para quienes quieran recorrerlo.

Según indicaron, el valaldo se puso por razones de prevención de ingresos sin entradas y por motivos de seguridad en las quebradas para evitar caídas y lesionados.

La restricción alcanzará específicamente a las bajadas y quebradas que conectan el sector con el cerro ubicado frente al Frank Romero Day. El cierre llamó la atención porque los miradores suelen ser una alternativa gratuita para disfrutar de los espectáculos de la Vendimia, ya que se encuentran fuera de los límites del teatro.

Además, durante otros recitales privados realizados en el Frank Romero Day, como los de Los Piojos, Los Fabulosos Cadillacs, Pity Álvarez y Airbag, los cerros permanecieron habilitados para el público.

Cómo será el operativo de seguridad para el recital de La Renga

La Renga se presentará este sábado 21 de noviembre en el Teatro Griego Frank Romero Day, en un show que marcará su regreso al Gran Mendoza después de 14 años. La última actuación de la banda en esa zona había sido en 2012, en el estadio Andes Talleres de Godoy Cruz.

Para el operativo se anunció la participación de 150 efectivos policiales y 300 agentes de seguridad privada, que trabajarán de manera coordinada.

La jornada contará con la apertura musical de La Ilíada de Pope. Estos son los horarios informados para el espectáculo: