Leo Sbaraglia tomó el micrófono durante un vuelo comercial entre Uruguay y Argentina totalmente metido en el personaje de Carlos Saúl Menem, desatando risas y aplausos del elenco rumbo a la recta final de grabación de la segunda temporada en la provincia de La Rioja. El video se volvió viral y reavivó la expectativa por los nuevos capítulos previstos para 2027.

Leo Sbaraglia protagonizó un momento desopilante que rápidamente se viralizó en redes sociales al tomar el micrófono de un vuelo comercial que iba con destino a la provincia de La Rioja sin salir ni un segundo de la piel de Carlos Saúl Menem, mientras el equipo se trasladaba para encarar las últimas semanas de rodaje de la segunda temporada de la serie de Amazon Prime.

El show en pleno vuelo y el viaje hacia La Rioja

En el registro difundido por la producción lo captó la usuaria de Instagram @celinaregalavida. Allí el actor habla ante los pasajeros ajenos al rodaje y sus compañeros de elenco —entre quienes figuran Griselda Siciliani, como Zulema Yoma, y Juan Minujín, como el fotógrafo ficticio Olegario Salas— para celebrar el tramo final del proyecto y anticipar el destino del viaje: “Estamos muy contentos y emocionados porque estamos terminando la serie, estamos yendo a mi tierra, a mi tierra más querida. Nos vamos a encontrar en Anillaco y vamos a poder trabajar en La Rosadita”.

El cierre de su intervención incluyó un chiste clásico del repertorio del exmandatario riojano sobre los relojes en el despacho de Dios que miden los errores de distintos presidentes —mencionando a Bill Clinton, Winston Churchill y Jacques Chirac— y remató con la comparación sobre el reloj de Menem funcionando como ventilador, lo que provocó risas y aplausos del equipo al dejar la cabina.

Qué se viene en la segunda temporada

El vuelo marcó el inicio de la etapa final de grabaciones en La Rioja, provincia natal del expresidente y donde fue dos veces gobernador, luego de que gran parte de la producción se desarrollara en Uruguay. Con dirección de Ariel Winograd, la segunda temporada llegará en 2027 y retomará la trama desde la reelección de 1995 y las secuelas de la muerte de Carlos Menem Jr., enfocándose en el desgaste político, la presión mediática y el clima de época de los años 90, con la incorporación confirmada de Susana Giménez y sin fecha de estreno ni cantidad de episodios definidos aún.

Luego de su alocución para el vuelo, fue recibido con aplausos y vítores por toda la tripulación a bordo del avión.