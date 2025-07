“Las Heras, no lo entenderías”: Pasaron por una calle y no podían creer la insólita situación

El vídeo fue compartido a través de las redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

Algunas situaciones de la vida cotidiana son comunes para ciertas personas, pero para otras puede ser todo un descubrimiento. Una persona circulaba por las calles de Mendoza cuando de repente una situación llamó su atención. Es que unos vecinos de Las Heras no se querían perder el chisme que acababa de pasar, así que sacaron la silla de la peluquería y le siguieron cortando el pelo en la vereda.

Algunas veces la provincia de Mendoza suele ser el escenario perfecto para que tanto turistas como locales se encuentren con ciertas situaciones que salen un poco de los patrones tradicionales.

Así fue como un día una persona pasaba tranquilamente en colectivo por una calle de Las Heras y se encontró con una escena que parece salida de una película. “Vivis en Las Heras y no te podés perder la persecución, y te cortas el pelo en la vereda”, escribió un usuario de TikTok que compartió las imágenes a través de la red social.

En el video se ve a una persona sentada mientras otro le corta el pelo en la vereda para ver que pasaba en la otra cuadra.

El vídeo, que fue compartido a través TikTok, despertó la curiosidad entre los usuarios que no podían salir del asombro. Sin embargo, otros simplemente no quisieron perderse la situación: “yo doy mi parte por lo que ví, el de chata roja iba de vuelo, con la bebida y el de la eco gris era el dueño o el justiciero, la cuestión que por allá en el espejo se largaron un par de tiros, vi todo en primera persona. Me faltó ver de dónde se la llevó”, escribieron en los comentarios.