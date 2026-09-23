“Laboratorio de glúteos”: cómo será el nuevo gimnasio que abrirá en la ex fábrica de fideos Bauza

El histórico inmueble de Avenida San Martín al 1795, en Godoy Cruz, donde durante décadas funcionó la fábrica de Fideos Bauzá, se encuentra en plena remodelación. El espacio será transformado en un nuevo gimnasio.

Durante décadas, el inmueble ubicado en Avenida San Martín al 1795, en Godoy Cruz, estuvo ligado a una de las empresas más tradicionales de Mendoza. Allí funcionó la histórica fábrica de Fideos Bauzá, que finalmente bajó las persianas en junio de 2026. Desde entonces, el tradicional edificio permaneció cerrado durante algunos meses, hasta que comenzaron a verse los primeros cambios. Ahora, el lugar atraviesa una importante transformación y tendrá un destino completamente diferente: se convertirá en un nuevo gimnasio.

Qué abrirán en el ex local de Fideos Bauzá

Hace algunos días, un video publicado en redes sociales permitió que muchos mendocinos reconocieran rápidamente la fachada y los colores del histórico edificio de Fideos Bauzá.

Sin embargo, esta vez las imágenes mostraban un espacio completamente diferente. El inmueble de Avenida San Martín está siendo remodelado para convertirse en una nueva sede de World Club Gym.

El emprendimiento, ya cuenta con un establecimiento en Rodeo de la Cruz en dónde antes se ubicaba una sucursal del supermercado Metro.

El nuevo proyecto contempla un establecimiento distribuido en dos pisos, con diferentes sectores destinados tanto al entrenamiento como al bienestar de quienes concurran.

Uno de los sectores principales será el salón destinado a la musculación. De acuerdo con lo adelantado por el nuevo gimnasio, el espacio contará con profesores de educación física que acompañarán a los usuarios durante los entrenamientos.

La sede también tendrá una recepción y sala de café, pensadas como parte de los espacios comunes del establecimiento. La propuesta apunta a concentrar en un mismo lugar diferentes alternativas de entrenamiento, con sectores específicos de acuerdo con las actividades y necesidades de quienes concurran.

Entre las propuestas que más llaman la atención se encuentra el denominado “Laboratorio de glúteos”. Se tratará de un salón exclusivo destinado al entrenamiento de esa zona del cuerpo, dentro de un espacio especialmente diseñado para quienes quieran incorporar este tipo de ejercicios a sus rutinas.

El segundo piso estará destinado principalmente a las actividades grupales. La propuesta contempla diferentes espacios para realizar clases y entrenamientos colectivos, con una distribución pensada para separar las distintas disciplinas.

Además, el proyecto incorpora tres sectores exclusivos vinculados con el bienestar y la recuperación de los usuarios. Uno de los espacios estará destinado al denominado “Recovery y bienestar”.

Según explicaron desde el gimnasio, este sector contará con un sauna, pensado como un lugar para bajar el ritmo después del entrenamiento y dedicar un momento a la recuperación y el descanso.

Otra de las áreas previstas será el salón denominado “Cuerpo y mente”. Desde World Club Gym lo describieron como un espacio pensado para “conectar, respirar y moverte”.

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Cuándo inaugura el nuevo gimnasio de Godoy Cruz

Según informaron desde el emprendimiento, la inauguración de la nueva sede de World Club Gym en Godoy Cruz está prevista para el 30 de noviembre de 2026.

La apertura significará además una nueva etapa para el histórico inmueble de Avenida San Martín 1795, que durante décadas estuvo asociado a Fideos Bauzá.