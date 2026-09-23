PNC por discapacidad: el Gobierno busca quitar el beneficio a quienes tengan un empleo formal

El Gobierno busca cambiar las PNC por discapacidad y volver a limitar el cobro para quienes tienen trabajo registrado. Qué pasaría con las pensiones, el CUD y los ingresos de los beneficiarios.

El Gobierno nacional anticipó cambios en las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad para quienes trabajan en relación de dependencia. Adrián Ravier sostuvo que una persona con discapacidad puede trabajar y generar ingresos, pero planteó que, si alcanza determinado nivel salarial, podría dejar de cobrar la prestación.

La discusión vuelve a poner el foco en la compatibilidad entre las PNC y el empleo registrado, un esquema que fue modificado varias veces en los últimos años.

Qué dijo el Gobierno sobre las PNC y el trabajo formal

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier fue consultado sobre los cambios previstos para las pensiones y la situación de las personas con discapacidad que tienen un empleo formal.

“Para este Gobierno, una persona que tiene discapacidad no es una persona que tenga incapacidad para trabajar y generar ingresos”, sostuvo Ravier.

En ese sentido, explicó que una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) que trabaja en relación de dependencia y alcanza determinado nivel de ingresos podría perder el beneficio de la Pensión No Contributiva.

“Una persona, por más que tenga Certificado de Discapacidad, si trabaja en relación de dependencia y tiene un ingreso determinado, puede perder el beneficio de la pensión no contributiva porque tiene un ingreso formal como cualquier otra persona que no tiene discapacidad”, agregó el funcionario.

Qué pasa actualmente con las PNC y el empleo formal

La normativa vigente establece actualmente un esquema de compatibilidad entre la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y el trabajo formal.

La Ley 27.793 establece que la prestación puede mantenerse cuando el beneficiario tiene un vínculo laboral formal o está inscripto en el régimen general o simplificado, siempre que sus ingresos no superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Desde septiembre de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $383.800. Por lo tanto, el límite equivalente a dos salarios mínimos es de $767.600 mensuales.

Si los ingresos superan ese monto, la legislación vigente establece la suspensión de la pensión durante el período en que se mantenga esa situación. Si posteriormente termina el vínculo laboral o los ingresos vuelven a ubicarse por debajo del límite, el beneficiario puede solicitar la rehabilitación de la prestación.

El Gobierno busca volver a cambiar las reglas

El esquema tuvo diferentes modificaciones en los últimos años.

En noviembre de 2023, el Decreto 566/2023 había eliminado la incompatibilidad entre la PNC por invalidez laboral y determinadas situaciones de empleo formal. Posteriormente, el Decreto 843/2024 volvió a establecer restricciones para quienes tenían trabajo registrado. La normativa vigente fue modificada posteriormente a partir de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad 27.793.

Ahora, el Gobierno plantea una nueva modificación a través del proyecto de Presupuesto 2027, con el objetivo de volver a establecer la incompatibilidad entre la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y el trabajo registrado.

También se busca modificar los criterios de acceso a las prestaciones. Entre los puntos que forman parte de la discusión aparece el alcance del Certificado Único de Discapacidad y su relación con el acceso a una PNC.

La situación actual, sin embargo, continúa regida por la normativa vigente. Cualquier modificación de fondo deberá avanzar por el Congreso.

El CUD y la Pensión No Contributiva

Otro de los puntos centrales de la reforma está relacionado con el Certificado Único de Discapacidad.

La Ley 27.793 establece actualmente el CUD como uno de los requisitos para acceder a la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, junto con otros requisitos vinculados con ingresos, residencia, nacionalidad y evaluación socioeconómica.

Por lo tanto, tener un CUD y acceder a una PNC no constituyen, por sí solos, la totalidad de las condiciones previstas por la legislación vigente.

Además, durante 2026 comenzó el proceso de conversión de las antiguas Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral al régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. El Gobierno indicó que este proceso se realiza por etapas y que no implica suspensiones automáticas de las pensiones vigentes.

Críticas por la posible incompatibilidad

La posibilidad de volver a limitar el cobro de una PNC para quienes tienen un empleo formal generó cuestionamientos.

El tema incluso fue planteado durante un intercambio entre el artista Guillermo Pfening y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el programa “La noche de Mirtha”.

Pfening cuestionó las consecuencias económicas que podría tener una modificación de este tipo y sostuvo que muchas personas con discapacidad necesitan complementar sus ingresos laborales con la pensión.

Menem, por su parte, remarcó que el tema todavía no había sido tratado.

De esta manera, la situación permanece abierta al debate legislativo: por ahora, las personas alcanzadas por el régimen vigente mantienen las condiciones actuales de compatibilidad, mientras el Congreso analiza las modificaciones propuestas.