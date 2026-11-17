El regreso del Expreso a Primera División generó repercusiones dentro y fuera de Mendoza. Más de 23.000 hinchas viajaron a Córdoba para acompañar al equipo y hasta el histórico cantante cordobés se sumó a la celebración con un cántico dedicado al Tomba. Mirá el video.

El ascenso de Godoy Cruz a Primera División tuvo festejos que trascendieron las fronteras de Mendoza. Después de una definición épica y de un histórico acompañamiento de sus hinchas en Córdoba, la alegría bodeguera también llegó a figuras de otros ámbitos. Una de ellas fue Carlos “La Mona” Jiménez que les dedicó una canción.

La Mona Jiménez sorprendió a los hinchas de Godoy Cruz al sumarse a los festejos por el ascenso a Primera División. Durante una entrevista con Cadena 3, el histórico cantante cordobés se animó a entonar uno de los cánticos de la hinchada bodeguera: “¡Tomba, Tomba, hoy te vinimos a ver!”.

El gesto del máximo referente del cuarteto cordobés fue una de las postales inesperadas que dejó la celebración del Expreso, que consiguió regresar a la máxima categoría del fútbol argentino apenas 365 días después de haber perdido la categoría.

El ascenso del equipo mendocino tuvo una repercusión que trascendió las fronteras de la provincia. La definición ante Tristán Suárez y el multitudinario acompañamiento de sus hinchas en Córdoba despertaron festejos y reconocimientos incluso entre figuras ajenas al mundo bodeguero.

Godoy Cruz volvió a Primera después de un año

El equipo dirigido por Pablo De Muner derrotó 3 a 1 a Tristán Suárez en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba, y consiguió el ascenso a Primera División. La conquista llegó exactamente 365 días después de haber perdido la categoría, un dato que le dio un significado especial al regreso del Tomba a la máxima categoría.

La definición tuvo un acompañamiento multitudinario: más de 23.000 hinchas bodegueros viajaron hasta Córdoba para alentar al equipo en una jornada que quedará en la historia del club y del fútbol mendocino.

La fiesta comenzó en las tribunas del estadio de Belgrano y continuó después del pitazo final. Al día siguiente, la celebración se trasladó a Mendoza con una multitudinaria caravana que acompañó a los futbolistas hasta el estadio Feliciano Gambarte.

De La Mona Jiménez a una cumbia dedicada al Tomba

La Mona no fue el único artista que se sumó a la celebración. El cantante de cumbia Santi Cairo también quiso homenajear a Godoy Cruz y le dedicó una canción que comenzó a circular entre los hinchas.

El artista interpretó el tema durante su participación en el streaming “Todo por la misma“. La cumbia se convirtió en una nueva melodía para acompañar los festejos bodegueros por el regreso a Primera.