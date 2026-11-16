Emiliano volvía de trabajar cuando un árbol de grandes dimensiones aplastó el Renault 9 que conducía en Guaymallén. Quedó atrapado dentro del vehículo y tuvo que ser rescatado por vecinos.

“Me salvé por centímetros”. Con esas palabras, Emiliano resumió el dramático momento que vivió cuando un árbol cayó sobre su auto mientras circulaba por calle Los Guindos, en Villa Nueva, Guaymallén. El vehículo quedó completamente aplastado, pero el conductor logró sobrevivir y pudo reencontrarse con su familia después de recibir el alta médica.

El episodio ocurrió durante la tarde de este lunes, en medio de las fuertes ráfagas de viento que afectaron a Mendoza. Emiliano regresaba de su trabajo y transitaba por una calle que recorre todos los días cuando, de repente, sintió cómo el techo del Renault 9 se hundía por el impacto del árbol.

“De la nada se sintió el golpe del techo que se hundió. Me golpeó la cabeza y me alcancé a tirar para adelante. Me golpeó la espalda y ahí quedé”, relató.

Quedó atrapado dentro del auto y lo rescataron los vecinos

El conductor explicó que circulaba despacio porque tenía una bicicleta delante. Incluso alcanzó a advertir un movimiento extraño antes de que el árbol se desplomara sobre el vehículo, pero no tuvo tiempo de esquivarlo.

Tras el impacto, quedó atrapado entre los hierros del auto. Fueron unos jóvenes que pasaban por el lugar quienes lo vieron y lo ayudaron a salir por una de las ventanas.

Emiliano recibió un golpe en la cabeza, sufrió cortes provocados por los vidrios y quedó momentáneamente inconsciente. Personal de emergencias lo asistió en el lugar, le colocó un cuello ortopédico y lo trasladó al Hospital El Carmen, donde le realizaron distintos estudios.

Finalmente, los médicos le dieron el alta. Aunque aseguró que sentía dolores en distintas partes del cuerpo, estaba fuera de peligro.

Minutos antes había estado con su bebé de tres meses

Uno de los detalles que más impactó al sobreviviente fue que, poco antes del accidente, había estado con su pareja y su pequeño hijo, de apenas tres meses. “Estuve con él trabajando en la mañana, me acompañó un rato hasta que volviera la madre del trabajo”, contó. Después retomó su recorrido habitual y emprendió el regreso a su casa.

“Me salvé por centímetros”, insistió al recordar cómo quedó el interior del vehículo. También expresó su alivio por haber viajado solo: “Agradezco que me pasó a mí solo, que no iba con mi familia en el auto”.

El reclamo de Emiliano tras el accidente

Al salir del hospital, el hombre también manifestó su preocupación por las consecuencias materiales del episodio. El Renault 9, que utilizaba todos los días para trasladarse al trabajo, quedó completamente destruido.

“Es mi movilidad y lamentablemente no sirve más”, explicó. Además, cuestionó el estado del árbol que cayó sobre su vehículo y aseguró que estaba completamente seco.

“Después de ver el auto y el árbol en el estado que estaba, que estaba seco completamente, era obvio que se iba a caer”, sostuvo.

Emiliano también pidió que se tomen medidas para evitar nuevos episodios y planteó su preocupación por la falta de responsables ante los daños que sufrió: “Soy una persona que paga los impuestos, trabajo, todo, y sale muy caro el impuesto a la municipalidad para que pasen estas cosas”.