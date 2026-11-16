Las tormentas afectaron a Rivadavia, Santa Rosa y La Paz durante la tarde de este lunes. En General Alvear, el granizo provocó importantes daños en zonas productivas y estiman pérdidas de hasta el 90% en el área más afectada.

Distintos frentes de tormenta avanzaron durante la tarde de este lunes sobre el Este y el sur de Mendoza, con intensas ráfagas de viento, lluvias y caída de granizo. Los departamentos de Rivadavia, Santa Rosa y La Paz registraron inconvenientes, mientras que en General Alvear la piedra provocó daños de consideración en áreas cultivadas.

El fenómeno también dejó consecuencias en la vía pública. En la ciudad de Rivadavia, un árbol de grandes dimensiones cayó sobre calle San Isidro, a pocos metros de su intersección con Belgrano, y obligó a interrumpir el tránsito en ambos sentidos.

Personal policial y efectivos de Bomberos trabajaron en el lugar para atender la emergencia y despejar la calzada. Hasta el momento, no se habían informado personas heridas por este episodio.

Granizo en Rivadavia, Santa Rosa y La Paz

Entre los sectores del Este alcanzados por las tormentas se encuentran Los Campamentos, El Mirador y La Central, en Rivadavia; Las Catitas, en Santa Rosa, y distintos puntos de La Paz.

Vecinos de esas localidades reportaron caída de granizo, aunque con diferente intensidad. Las condiciones meteorológicas generaron preocupación por los posibles daños en viviendas, vehículos y cultivos.

General Alvear: estiman daños de hasta el 90% en una zona productiva

Uno de los sectores más comprometidos por la tormenta fue el departamento de General Alvear. Según explicó el director de Agricultura municipal, Agustín Anzorena, el fenómeno comenzó alrededor de las 14 y avanzó desde el norte del distrito de Carmensa hacia la ciudad cabecera.

El núcleo de mayor intensidad se concentró donde se encuentran importantes establecimientos productivos e industriales.

Anzorena señaló que, de acuerdo con la primera recorrida realizada después de la tormenta, los daños en ese sector podrían alcanzar aproximadamente el 90%. Incluso advirtió que parte de la producción que quedó en las plantas podría haber perdido valor comercial.

Entre los cultivos afectados mencionó ciruelas, vid y duraznos. La evaluación detallada de las pérdidas y de la superficie alcanzada se realizará durante este martes.

Aunque algunos núcleos de tormenta ya habían pasado por el Este y el sur provincial, la situación meteorológica todavía requiere precaución. El alerta por tormentas continúa vigente y se mantiene la posibilidad de nuevos episodios con ráfagas intensas y ocasional caída de granizo en distintos sectores de Mendoza.