La jubilada mendocina que limpia vidrios para ayudar a la gente en situación de calle y se volvió viral

Tiene 71 años y todos los días se para en un semáforo de Guaymallén para ayudar a los menos tienen. La historia de Gloria la limpiavidrios.

Con una sonrisa y su balde en mano, Gloria Cabrera se para todas las tardes en la esquina de Avellaneda y Yatay, en Guaymallén, para limpiar vidrios de autos. Sin embargo, lo hace con un motivo solidario. Un usuario de TikTok compartió en las redes sociales su historia y se volvió viral.

“No te da miedo estar acá a la mitad de la calle”, le preguntó el joven fotógrafo que pasó por la esquina de Avellaneda y Yatay y vio a Gloria quien le llamó la atención.

La mujer le respondió que no, que ella lo hacía porque tenía un buen fin para hacerlo. “Yo digo, si Dios me ha dado esta salud perfecta, ¿por qué no voy a ayudar a esa gente que está sufriendo?”, explicó Gloria.

Hace aproximadamente un año, que cada tarde, alrededor de las 18 horas, llega a la esquina con sus elementos de limpieza y permanece allí durante algunas horas. Con lo que junta, compra alimentos y productos esenciales que luego reparte entre personas en situación de calle.

“Es mi misión, por eso cuando alguien me pide que le limpie le vidrio y me dice que no tiene dinero. Yo se lo limpio igual y le digo: lo único que te pido, es que cuando vos tengas ese dinero se lo des a alguien que lo necesite”.

Gloria se siente querida por la gente y apuntó que muchos le dan dinero por la actitud que tiene, “porque da el ejemplo”.

El joven le preguntó: “Qué consejo le darías a la gente”, a lo que Gloria contestó casi de inmediato que “se rían, que tomen la vida sonriendo y que amen a los demás. Soy muy espiritual, soy muy sensible”.