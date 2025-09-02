La historia detrás del hombre que le robó la gorra a un nene en un partido de tenis y se volvió viral

Un polémico gesto en el US Open 2025 eclipsó el tenis y generó un repudio masivo en redes sociales. Un empresario polaco le quitó una gorra a un niño que iba a recibir un recuerdo del tenista Kamil Majchrzak.

El hecho ocurrió en uno de los partidos del US Open, último Grand Slam del año. Tras finalizar el encuentro, el jugador polaco Kamil Majchrzak intentó regalar su gorra a un pequeño fan que se encontraba en la tribuna. Sin embargo, el momento emotivo se transformó en un verdadero escándalo cuando un empresario se interpuso y le arrebató de las manos la gorra al niño, frente a la mirada atónita del público. Toda la secuencia quedó filmada y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

La identidad del hombre fue confirmada: Piotr Zerek, gerente de una constructora en Polonia y patrocinador de torneos de tenis en su país. El episodio se volvió viral y desató una ola de críticas. “El villano del US Open” se convirtió en tendencia, mientras que la imagen de la cara del niño recorrió el mundo como símbolo.

En el video se ve claramente como el hombre le sacó de las manos la gorra al niño y la guardó en la cartera de una mujer que estaba detrás de él. Acto seguido, le dio al joven un fibrón y fingió demencia llevándose el presente del partido.

Lejos de ignorar lo sucedido, Majchrzak utilizó sus redes sociales para localizar al niño y entregarle no solo la gorra, sino también otros obsequios como compensación. “Junto a Brock, deseamos que tenga un gran día”, publicó el tenista al compartir la foto del emotivo reencuentro.

🔴 | El tenista Kamil Majchrzak encontró a Brock, el niño al que le habían arrebatado su gorra, le obsequió otra gorra autografiada y muchos otros regalos más. pic.twitter.com/cEnPywpY4C — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 30, 2025

El empresario involucrado, por su parte, emitió un comunicado en Facebook pidiendo disculpas públicas: “He cometido un gran error. Me gustaría pedir perdón al niño, a su familia y al jugador”. Sin embargo, las redes sociales no fueron indulgentes.

El caso escaló a tal punto que usuarios comenzaron a dejar reseñas negativas contra su empresa en Google Maps, confundiendo incluso a firmas que nada tenían que ver con él. Los comentarios lo calificaban como “el peor CEO del mundo” y “el hombre que roba recuerdos a los niños”.