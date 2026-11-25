Una imagen de su antiguo boletín escolar despertó curiosidad en las redes sociales y permitió conocer cómo era el capitán argentino durante sus años de primaria en Rosario. Sus calificaciones, las anécdotas de sus maestras y su pasión por el fútbol revelan un costado poco conocido de su infancia.

Una antigua imagen de su boletín de calificaciones volvió a circular en las redes sociales y despertó la curiosidad de los fanáticos. El documento permite conocer cómo le iba Lionel Messi durante sus primeros años de primaria bastante lejos de los grandes estadios, los títulos y los reconocimientos internacionales.

Quienes compartieron aquellos años con él lo recuerdan como un chico tranquilo, reservado y algo tímido. No era de levantar la mano constantemente ni de buscar protagonismo frente a sus compañeros. De hecho, sus antiguas maestras coincidieron en que dentro del salón tenía una personalidad mucho más discreta que la que mostraba cuando llegaba el momento de jugar al fútbol.

Andrea Sosa, quien fue su señorita de Matemática durante quinto y sexto grado, recordó que Lionel era un alumno tranquilo y de pocas intervenciones en clase. Aunque cumplía con sus responsabilidades escolares, no parecía demasiado interesado en llamar la atención. Su entusiasmo, en cambio, aparecía siempre cuando tenía una pelota cerca.

En cuanto a su desempeño académico, el boletín muestra que sus resultados eran variados. En asignaturas como Lengua, Matemática, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera y Tecnología obtuvo calificaciones de 6, mientras que en otras materias consiguió notas superiores. Un registro que permite imaginar al pequeño Leo lejos de la imagen de un estudiante brillante en todas las áreas, pero con intereses y habilidades muy marcados.

Los recreos eran su momento favorito

Si había algo que Messi esperaba durante la jornada escolar era el momento de salir al patio. El fútbol, como era de imaginarse, ocupaba buena parte de sus pensamientos y cualquier oportunidad era buena para ponerse a jugar con sus compañeros.

Sus docentes recordaron distintas anécdotas de aquella época que reflejan hasta qué punto la pelota era importante para él. Una de ellas ocurrió cuando una maestra le prohibió jugar en el campito porque siempre regresaba con la ropa sucia. Lejos de abandonar su pasatiempo favorito, Lionel encontró una solución: comenzó a utilizar una botella de plástico como pelota para seguir jugando en el patio.

También tenía cierta vergüenza de mostrar sus logros deportivos. Según los recuerdos de quienes lo conocieron en la escuela, no le gustaba que su mamá llevara al establecimiento los trofeos que conseguía en los torneos intercolegiales. A pesar de destacarse con la pelota, prefería mantener un perfil bajo.

El boletín de Messi que despertó curiosidad

La imagen que volvió a poner su infancia en el centro de la escena corresponde a su etapa en la Escuela Nº 66 General Las Heras, de Rosario. Entre las distintas calificaciones que aparecen en el documento hay un detalle que rápidamente llamó la atención de quienes lo vieron: una nota sobresaliente que contrasta con el resto de sus resultados.

En Plástica y Música, el futuro campeón del mundo consiguió un 8, mientras que en varias de las materias tradicionales obtuvo un 6. Pero hubo una asignatura en la que alcanzó la calificación máxima: un 10 que, visto desde el presente, parece tener mucho sentido.

El registro no solo despertó comentarios por las notas del futbolista, sino también por la posibilidad de asomarse a una etapa cotidiana de su vida. Antes de convertirse en una figura mundial, Messi era simplemente Lionel, un chico de Rosario que iba a clases, tenía amigos y encontraba en cada recreo una oportunidad para hacer lo que más disfrutaba.

Con el paso de los años, su camino lo llevó a Barcelona, donde comenzó una carrera extraordinaria que incluyó múltiples títulos, reconocimientos individuales y la histórica consagración con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Pero aquella vieja libreta escolar permite volver por un instante a sus primeros años y descubrir que, mucho antes de que millones de personas lo admiraran, ya había una actividad en la que Lionel parecía estar varios pasos por delante.